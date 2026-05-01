Un plongeur de 49 ans porté disparu dans le golfe de Sagone, les recherches suspendues pour la nuit

Ce dimanche 24 mai 2026 vers 14h20, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse a été alerté par le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (CODIS 2A) de la disparition d’un plongeur dans le secteur de la pointe Capigliolu, dans le golfe de Sagone, en Corse-du-Sud.



Selon les premiers éléments, cet homme de 49 ans était parti plonger vers 11h20 et devait revenir aux alentours de 12h30. Inquiet de ne pas le voir revenir, un proche qui l’attendait sur la plage a donné l’alerte.



Le CROSS MED a immédiatement déclenché un important dispositif de recherches aéro-maritime. L’hélicoptère Dragon 20 de la Sécurité civile basé à Ajaccio a été engagé, tout comme la vedette SNS 150 A Madunuccia, un semi-rigide et une équipe de plongeurs de la station SNSM d’Ajaccio. Le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud a également mobilisé une embarcation, des plongeurs spécialisés ainsi qu’un véhicule d’assistance et de secours aux victimes. Des patrouilles terrestres de la gendarmerie de Corse-du-Sud ont aussi été déployées dans le secteur.



Malgré les recherches menées en surface par les moyens nautiques et aériens, ainsi que les opérations sous-marines conduites par une douzaine de plongeurs, le quadragénaire n’a pas pu être localisé.

Vers 21 heures, le préfet maritime de la Méditerranée a décidé de suspendre les recherches dirigées pour la nuit. Elles doivent reprendre au lever du jour ce lundi.