A màghjina - U Lotu, un veru paradisu turchinu
Le ponton s'avance vers les eaux cristallines de la plage du Lotu, joyau du désert des Agriate. Entre sable blanc, nuances de bleu et reliefs sauvages en toile de fond, ce site emblématique de la Corse offre un décor d'une beauté exceptionnelle
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