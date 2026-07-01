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A màghjina - U Lotu, un veru paradisu turchinu


le Dimanche 12 Juillet 2026 à 07:20

Le ponton s'avance vers les eaux cristallines de la plage du Lotu, joyau du désert des Agriate. Entre sable blanc, nuances de bleu et reliefs sauvages en toile de fond, ce site emblématique de la Corse offre un décor d'une beauté exceptionnelle
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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