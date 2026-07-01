Ajaccio - Au Ricanto, les plus petits apprennent déjà à protéger le littoral

À cet âge, inutile de parler d'écosystèmes complexes. Les animations privilégient le concret. « On leur apprend d'abord à reconnaître un vrai déchet. À comprendre aussi que tout ce qui se trouve sur une plage n'est pas forcément sale. Les algues, le bois flotté ou la laisse de mer ont un rôle essentiel : ils permettent notamment le développement de la végétation et participent au bon état des plages », explique la responsable. Et la sensibilisation prend alors des airs de jeu : « Pour eux, c'est une chasse au trésor. Ils cherchent les mégots, ils sont acteurs et ils retiennent beaucoup mieux. »



Les ânes comme déclencheurs de curiosité



S'il fallait une preuve que les animaux sont de formidables médiateurs, Murone et Pépito l'ont donnée en quelques minutes. « Dès leur arrivée, il y a eu un véritable effet aimant », observe Erwan Berroche, du bureau d'études Terra d'Avenne, qui développe le nettoyage des espaces naturels avec des animaux de bât. « Bien sûr, ils peuvent transporter davantage de déchets qu'une personne. Mais leur véritable intérêt est ailleurs : ils captent l'attention. Les enfants les observent, posent des questions, s'intéressent à ce qu'ils font. À partir de là, on peut faire passer des messages qui seraient beaucoup plus difficiles à expliquer autrement. »



Et l'objectif dépasse largement cette seule matinée. « On espère qu'en rentrant chez eux, ils raconteront cette expérience à leurs parents. Si le message circule ensuite dans les familles, alors on a gagné une partie du pari », se réjouit Erwan Berroche.