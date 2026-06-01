La compagnie maritime Cors’Express ouvre ses réservations pour ses liaisons entre Bastia et l’Italie

La nouvelle compagnie maritime Cors’Express ouvre ses réservation*s pour ses toutes premières traversées. Depuis Bastia, elle prévoit de desservir trois ports italiens : Livourne, Gênes et Civitavecchia, près de Rome. Le projet, porté par Vincent Lucchini, est « d’offrir une nouvelle opportunité de voyage aux Corses comme aux visiteurs italiens souhaitant découvrir l'île ». « J’ai eu l’idée il y a trois ans suite à des déplacements en Sicile, où j’ai pris un navire comme celui-ci », expliquait-il il y a quelques mois lors de l’annonce de la création de la compagnie. « J’ai trouvé que c’était assez confortable, notamment en tenue de mer, en vitesse et même à l'intérieur au niveau du confort qu'on peut avoir, et je trouvais ça intéressant d'adapter le modèle depuis Bastia vers le continent italien, parce qu’on a finalement des temps de traversée similaires à ceux qu’ils ont là-bas entre les îles. »





Pour réaliser les traversées, Vincent Lucchini a acquis un navire de 32 mètres de longueur capable de transporter 220 passagers. Après un premier test en Sicile, le navire a bénéficié d’une reclassification complète, avant son arrivée en Corse pour des tests de navigation afin d’obtenir le permis d’exploiter par les affaires maritimes italiennes. « Le navire a quand même un plafond de limites au niveau météorologique », précisait le chef d’entreprise. « On peut aller jusqu’à des vagues de 3,60 m mais on n'ira pas au-delà de 3 m pour le confort des marins et des usagers. Mais ça nous laisse quand même une bonne marge, parce que sur l’étude météo des dix années passées, on aurait pu naviguer à 97 % sur toute l'année. » Du côté des émissions de CO2 par passager, il soulignait que les prévisions estiment que celles-ci seront « deux à trois fois inférieures à celles d’un ferry classique ».





Pour la compagnie, « cette ouverture des réservations constitue une étape importante dans le développement de la compagnie avant la mise en service opérationnelle des lignes, prévue début août, après la livraison du navire et l'achèvement des dernières démarches techniques et réglementaires ». « À travers ce projet, Cors'Express entend renforcer les échanges entre la Corse et l'Italie tout en participant au développement de l'attractivité touristique et économique du territoire. La compagnie souhaite également offrir une nouvelle façon de voyager en Méditerranée, plus rapide, plus simple et plus accessible. »



*À noter que cette ouverture des réservations s'accompagne d'une offre de lancement pout les premiers voyageurs : les 2 000 premiers billets sont disponibles à partir de 39,99 €.

