À Ajaccio, Jean-Jean Vero continue d'écrire l'histoire du Bilboq

La mer comme premier apprentissage



Il commence alors par la mer. Comme pêcheur, il apprend aux côtés de son grand-père Joseph, sur les plages d’Ajaccio, dans un univers où l’on parle peu et où l’on apprend surtout en regardant. C’est là qu’il développe un rapport très concret aux produits, aux saisons, aux gestes. Il évoque aussi sa grand-mère, sa cuisine simple, le poulpe au riz, et cette impression persistante que les goûts ont changé. « Aujourd’hui, ce n’est plus pareil », dit-il. « Les produits ne sont plus les mêmes, le poulpe par exemple, n’a plus le même goût. »



Mais sa trajectoire ne passe pas directement de la mer à la cuisine. Il y a une étape intermédiaire, souvent moins connue. Avant d’être le restaurant d’aujourd’hui, le Bilboq appartenait au monde de la nuit. Pendant des années, le lieu est une boîte de nuit fréquentée par les jeunes Ajacciens. Jean-Jean y est déjà central, mais autrement. Il n’est pas encore derrière les fourneaux. « Tous les jeunes qui venaient, c’étaient un peu mes enfants », se souvient-il.



Il raconte cette époque comme un moment d’intensité sociale, où les générations se croisent, où il connaît les habitués, les histoires, les parcours. Mais s’enchainent les années, et avec elles, son lot de joies et de péripéties. Alors, quelques temps plus tard, il quitte progressivement la nuit pour chercher quelque chose de plus stable.



Il ouvre un fourgon, vend des brochettes, des pizze. Une activité de transition, encore loin de ce qu’il deviendra. Car le déclic arrive ailleurs, presque par hasard. À Cargèse, après une journée de pêche, il entre dans un cabanon où un pêcheur sarde prépare des pâtes à la langouste. La scène est simple, mais elle reste. « Je me suis dit : mais pourquoi je n’y ai pas pensé avant ? », raconte-t-il aujourd’hui. « Dans mon esprit, la langouste était mangée uniquement le 14 juillet et le 15 août. C’était un plat de fête. »