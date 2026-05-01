EN IMAGES - À la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, le temps de la confirmation

(Photos Gérard Baldocchi)





Sous les voûtes de la cathédrale Cathédrale Sainte-Marie de Bastia, la cérémonie de la confirmation demeure un moment fort de la vie chrétienne. Entourés de leurs familles, parrains et marraines, les confirmands y ont reçu ce dimanche après-midi le sacrement du Saint-Esprit des mains du cardinal rançois Bustillo, l’évêque de l'église de Corse, dans un lieu chargé d’histoire et de ferveur religieuse au cœur de la citadelle de Bastia.

Cette célébration marque une étape importante dans le parcours de foi des jeunes et des adultes engagés dans l’Église. Après des mois de préparation au sein des paroisses du diocèse, les confirmands renouvellent publiquement les promesses du baptême avant l’imposition des mains et l’onction du saint chrême, symbole de la force et de la présence de l’Esprit-Saint.

Dans la nef de Sainte-Marie, les chants liturgiques, les lectures et les prières ont donné à la cérémonie une dimension solennelle et fraternelle. Parents, proches et fidèles, nombreux, partagent un moment empreint d’émotion, souvent vécu comme un passage vers une foi plus personnelle et assumée.

Au-delà du rite religieux, la confirmation à la cathédrale Sainte-Marie s’inscrit aussi dans la tradition spirituelle bastiaise. Chaque année, cette célébration rassemble plusieurs générations autour d’un patrimoine religieux profondément ancré dans l’histoire de la ville et de la Corse.