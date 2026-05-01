NAZIONE : soutien à Toto Sisti

NAZIONE apporte tout son soutien à Toto Sisti, militant nationaliste, agriculteur honnête et homme de travail, aujourd’hui de nouveau frappé par des méthodes barbouzardes.



Un an après les faits ayant visé le hangar et les tracteurs de son cousin, voilà que Toto est à son tour ciblé, dans un contexte particulier, par des méthodes qui nous rappellent certaines périodes sombres.



Toto est connu comme un homme attaché à sa terre, à son travail et à son peuple. Ceux qui le connaissent savent l’investissement quotidien qu’il consacre à son exploitation agricole, avec sérieux, dignité et honnêteté. Rien ne pourra effacer cette réalité.



Nous dénonçons avec force les méthodes d’intimidation et le climat de pression qui pèsent sur des militants engagés dans la défense des droits nationaux du peuple corse et pour l’accès à une véritable souveraineté nationale.



Sustegnu à Toto Sisti è à tutta a so famiglia. NAZIONE