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Les brèves

Journée un vélo pour tous  15/05/2026

Inclu& Nous

 
09:27 (il y a 1 heure)
 
 
 
 
À cidff2b.direction, centresocial, mairie.santo-pietro-di-tenda, mairie.rutali, mairiederapale, mairie-de-pieve, mairiemurato, mairie.saint-florent.corse, mairiedesorio, mairie.de.farinole, ars-corse-medico-social, Carine, olmeta.dituda.mairie, e.prudent, laetitia.filippi, Francesca, Axel, Françoise, moi, johannalolalol, mvesperini, Nidia, moracchini.ortho, Pierre, cecile.rosano76, corsicadys.tdah, udaf.2b, laura.gillet.vittori, aurelie.aru, Florian, V, camsp, Cassandra, s, catherine, MARCELLE, mimi@mimiphil.fr, hdj-pedopsychiatrie, ditep.astradella, cheffedeserviceditep, giovannetticelien, alicia
 
 
 
 
 
 
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’une belle matinée inclusive s’organise, en partenariat avec l’association Un Vélo, Une Vie.
Le samedi 7 juin 2026, au complexe sportif Charles Galletti à Lucciana, une matinée d’apprentissage du vélo spécialement pensée pour les enfants présentant des troubles du neuro‑développement ou tout autre besoin spécifique sera proposée. L’accueil se fera à partir de 8h30.
Cet événement est gratuit, bienveillant, et entièrement adapté au rythme de chaque enfant. Les places étant limitées à 12 participants, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée.
Pour inscrire votre enfant :
  • Contacter Célien au 07 86 91 48 57
  • Ou vous inscrire via HelloAsso grâce au QR code présent sur l’affiche de l’événement
  • Suivez le lien Inscription

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