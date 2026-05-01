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Football : Tournoi U13 Sud FC - Saint-Julien et Ghisonaccia victorieux


GAP le Jeudi 14 Mai 2026 à 19:05

Ce jeudi de l'Ascension a été mis à profit par le club du Sud FC pour organiser au stade Gaby Muzy son tournoi réservé à la catégorie U13 qui a rassemblé une douzaine de formations.



Football : Tournoi U13 Sud FC - Saint-Julien et Ghisonaccia victorieux
A l'habituel contingent insulaire s'était joint le club marseillais de Saint-Julien. Le coup d'envoi a eu lieu en milieu de matinée dans le cadre d'une première partie de compétition dédiée à la phase de poules.
Celle-ci permettait de déterminer les équipes qui poursuivaient leur chemin au niveau Excellence pour celles ayant obtenu le meilleur classement et Honneur pour les suivantes. Les parties à élimination directe suivaient.
En Excellence au stade des demi-finales,  Saint-Julien prenait le meilleur sur la formation de  l'ASPV II sur la marque de 2 buts à 0. L'autre rencontre servait de support au derby de l'Extrême Sud entre le Sud FC I et l'ASPV I. Les deux équipes se séparaient sur un score vierge et se sont les Sudistes qui accédaient à la finale en remportant la séance de tirs au but. Celle-ci était très serrée et voyait les Phocéens de Saint-Julien s'adjuger le trophée face au Sud FC sur la marque de 1 but à 0.
Quant à la finale Honneur, elle revenait à Ghisonaccia vainqueur de Calvi au terme de la séance de tirs au but. 
Ce dimanche place sera laissée aux U9 avec un plateau où le plaisir du jeu primera sur l'enjeu

Meilleur joueur Excellence: Hugo Osete (Sud FC)
Meilleur gardien Excellence Matteus D Costa: (ASPV)
Meilleur gardien Honneur: Matteo Bartoli (ASPV)







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