Le Salon du Livre corse quitte Marseille et s’installe à Allauch du 5 au 7 juin

Après plusieurs éditions organisées à Marseille, le Salon du Livre corse s’exporte dans la commune d’Allauch, à quelques kilomètres de la cité phocéenne. Organisé par la Maison de la Corse de Marseille et l’Association des éditeurs de Corse, l’événement, qui se nomme désormais Salon des Éditeurs de Corse, se tient du 5 au 7 juin prochains au Pôle Culturel de l’Usine Électrique. « Nous organisions le salon dans notre Maison de la Corse, mais nous étions de plus en plus à l’étroit parce que de nombreuses personnes venaient chaque année pour l’événement », indique Jean Dal Colletto, son président. « Nous avons alors cherché un lieu plus spacieux et plus pratique, notamment au niveau du parking. Nous allons être accueillis dans ce nouveau lieu de culture, inauguré en 2024. Pour la première fois, le salon se tient en dehors de Marseille, et il se tient aussi au mois de juin, au lieu de janvier. »





Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir le travail d’une trentaine d’auteurs et d’une dizaine d’éditeurs venus de Corse et du continent. « Il y a beaucoup de maisons d’éditions qui envoient les œuvres qui ont été publiées récemment », précise-t-il. « Et il s’agit de livres sur des thèmes très différents, c'est très ouvert au niveau des genres. Vous avez des romans, de la BD, des livres pour enfants… Les auteurs viennent aussi de partout, on a une grande diaspora qui participe très volontiers à notre salon. » Plusieurs conférences autour des livres seront ainsi proposées au public, comme Santa Restituta et le mystère du sarcophage dissimulé de Michel Codaccioni, Aux origines de la tête de Maure de Michel Vergé-Franceschi ou Corre a Vucciata da u Cotone à a Corsica sana de Antonu Marielli.





Mais le salon s’ouvre aussi à d’autres vecteurs culturels, puisque le film Le Mohican sera projeté le premier soir, en présence du réalisateur Frédéric Farrucci. Avec le salon, les organisateurs espèrent fédérer la population autour de la culture corse. « On organise beaucoup d’événements avec Alain Piazzola, Bernard Biancarelli et Gino Castoriano de l’Association des éditeurs de Corse. À la Maison de la Corse, on a 26 associations entre la région de Marseille et la Corse, et on essaie d'être d’abord un pont entre la Corse et le continent et d'aider nos compatriotes. On s'implique par exemple dans le domaine de l'aide à nos compatriotes, et également dans la transmission de notre langue, de notre culture et de notre histoire. Le salon est un prolongement de la mise en avant de l'île, de son histoire, de sa culture et de sa langue. »



Jean Dal Colletto espère que cet événement sera un succès. « Il y a déjà des gens qui viennent au salon chaque année et qui nous appellent pour nous dire de leur garder des places, mais j'espère que nous aurons beaucoup de monde. Majoritairement, on a des Corses de la diaspora qui habitent à Marseille ou dans la région qui viennent, mais on peut avoir des gens d’ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer au maximum. Si la communication est réussie, c'est un gage de réussite pour le salon lui-même. »

