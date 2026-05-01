Haute-Corse : des réserves en eau jugées satisfaisantes avant l’été

À l’approche de la saison estivale, la situation hydrologique en Haute-Corse apparaît « globalement satisfaisante », selon les conclusions du comité de ressources en eau réuni mercredi à Bastia sous la présidence du préfet Michel Prosic. Services de l’État, Office français de la biodiversité, BRGM, OEHC, EDF, gestionnaires de l’eau, chambre d’agriculture et Météo-France ont dressé un état des lieux jugé encourageant après plusieurs années marquées par des tensions sur la ressource en eau.

Le comité souligne que les fortes précipitations enregistrées depuis la fin de l’année 2025, notamment durant les mois de décembre, janvier et février, ont permis une « reconstitution des réserves en eau sur l’ensemble du territoire ». La saison de recharge 2026 affiche ainsi un cumul de précipitations représentant 118 % de la normale, faisant de cette année la deuxième saison excédentaire des six dernières années.

Malgré des températures supérieures aux normales saisonnières depuis septembre 2025, les indicateurs hydrologiques demeurent favorables. « Les cours d’eau présentent tous un écoulement visible, parfois très abondant », note le communiqué, avec des niveaux dépassant les 100 % sur l’ensemble du territoire et atteignant même 195 % pour le Fium’Altu et le Fium’Orbu.

Les nappes phréatiques bénéficient également de cette recharge importante. Certaines présentent des niveaux « non atteints depuis longtemps », après plusieurs années sans véritable reconstitution. Les barrages du département affichent eux aussi des taux de remplissage élevés, dépassant les 95 %, avec plusieurs retenues pleines à 100 %. Le barrage de Calacuccia atteint pour sa part 95 % de remplissage avec des « déversements quasi permanents ».

Dans ce contexte, l’alimentation en eau potable est considérée comme sécurisée. « Les ressources alimentant les différents bassins de vie en Haute-Corse couvrent pleinement les besoins du territoire », assurent les services de l’État, évoquant un approvisionnement « stable et continu ».

Pour autant, la préfecture appelle à maintenir une vigilance face à des températures durablement élevées susceptibles d’accroître les besoins en eau durant l’été. Le préfet Michel Prosic « encourage fortement tous les utilisateurs à poursuivre leurs efforts de sobriété dans les usages de l’eau et de faire preuve de civisme ».

Un nouveau comité de ressources en eau est programmé le 16 juin prochain afin d’actualiser la situation et, si nécessaire, adapter les mesures de gestion de la ressource