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Rallye découverte du Club Soroptimist de Bastia  07/05/2026

Rallye découverte du Club Soroptimist de Bastia
Le club Soroptimist de Bastia organise ce vendredi 8 mai, un rallye découverte, en famille, ou entre amis, un moment convivial mêlant logique, adresse, sens de l'observation aiguisé. Ce rallye a aussi pour objectif de soutenir les actions du club en faveur des femmes, pour les accompagner, les soutenir, les défendre. Le club Soroptimist Bastia, créé à Bastia en 1992, est l’émanation de l’association américaine u même nom fondée en 1921. Le groupe rassemble des femmes actives qui aident celles qui ne le sont pas, un club service composé de femmes actives, des professionnelles engagées, qui par leurs compétences, visent à améliorer les conditions de vie des femmes.
Rendez-vous sur le quai des martyrs de Bastia à 9h pour un départ à 9h30.
Inscriptions et renseignements Ici ou au 0699471319.

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