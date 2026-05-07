Nettoyage du Vieux-Port de Bastia : plongeurs, lycéens et associations mobilisés pour la mer

(Photos Gérard Baldocchi)
Dès 9 heures, une vingtaine de plongeurs ont investi les fonds du Vieux-Port. Du côté du SIS2B, l'adjudant-chef Charles Orsini, conseiller technique départemental de Haute-Corse, a coordonné une équipe de 6 plongeurs sapeurs-pompiers, aux côtés d'une dizaine de plongeurs de Nettoyage du Vieux-Port de Bastia : plongeurs, lycéens et associations mobilisés pour la meret d'une autre équipe de 5 à 6 plongeurs. Le bilan de la matinée est éloquent.
"Il y a de tout : des bouteilles en verre, des caddies de course, des trottinettes, des pneus. Ce n'est pas forcément l'endroit où l'on doit trouver ça", souligne Charles Orsini.
Tony Braconni, plongeur à Corsica Sub, a lui aussi remonté son lot de surprises : trottinettes, fauteuils, ventilateurs et poubelles en tout genre ont été extraits des fonds. Les déchets collectés ont ensuite été triés par les lycéens du lycée Maritime avant d'être acheminés vers la déchetterie par la CAB.
"Il y a de tout : des bouteilles en verre, des caddies de course, des trottinettes, des pneus. Ce n'est pas forcément l'endroit où l'on doit trouver ça", souligne Charles Orsini.
Tony Braconni, plongeur à Corsica Sub, a lui aussi remonté son lot de surprises : trottinettes, fauteuils, ventilateurs et poubelles en tout genre ont été extraits des fonds. Les déchets collectés ont ensuite été triés par les lycéens du lycée Maritime avant d'être acheminés vers la déchetterie par la CAB.
Une première à cette échelle
Si Corsica Sub organise des opérations de nettoyage régulièrement depuis plusieurs années, la mobilisation de ce mercredi est inédite. "C'est la première fois qu'on fait une opération aussi grande avec le lycée Maritime et autant de partenaires", reconnaît Maud Viale, directrice de l'école de plongée Corsica Sub.
Pour Charles Orsini, cette journée dépasse le simple nettoyage. "Ça nous apprend à travailler en équipe et ça met en place des techniques de relevage avec des matériels particuliers. C'est aussi important pour le SIS2B de participer à un rôle écologique de dépollution."
Son message au public est direct : "La mer devient une poubelle alors que ça devrait être un endroit protégé. On voit beaucoup de pollution et on aimerait que les gens prennent conscience qu'il faut arrêter."
Pour Charles Orsini, cette journée dépasse le simple nettoyage. "Ça nous apprend à travailler en équipe et ça met en place des techniques de relevage avec des matériels particuliers. C'est aussi important pour le SIS2B de participer à un rôle écologique de dépollution."
Son message au public est direct : "La mer devient une poubelle alors que ça devrait être un endroit protégé. On voit beaucoup de pollution et on aimerait que les gens prennent conscience qu'il faut arrêter."
Le WWF et les "Gardiens de la Méditerranée"
La présence du WWF à Bastia cette semaine s'inscrit dans un programme plus large. Marjolaine Girard, responsable du programme Éducation Jeunesse au WWF France, est arrivée avec le Blue Panda, le voilier ambassadeur de l'organisation en Méditerranée.
"On a un partenariat avec la ville de Bastia dans le cadre d'un programme de sensibilisation des publics scolaires qui s'appelle Gardiens de la Méditerranée."
C'est la première année que le WWF travaille de cette façon avec des villes corses. "La ville de Bastia s'est montrée très enthousiaste", confie Marjolaine Girard. Les enfants accueillis à bord ont été sensibilisés par leurs enseignants depuis septembre sur les enjeux de protection du milieu marin. Le message que le WWF veut leur transmettre est celui de l'émerveillement. "La Méditerranée, c'est une mer magnifique, extrêmement riche et fragile. On a envie qu'ils repartent avec le désir d'en prendre soin comme d'un trésor."
Pour les habitants, les conseils sont concrets : limiter les emballages plastiques, faire attention à la provenance des produits de la mer, et surtout "conscientiser la fragilité de la Méditerranée."
"On a un partenariat avec la ville de Bastia dans le cadre d'un programme de sensibilisation des publics scolaires qui s'appelle Gardiens de la Méditerranée."
C'est la première année que le WWF travaille de cette façon avec des villes corses. "La ville de Bastia s'est montrée très enthousiaste", confie Marjolaine Girard. Les enfants accueillis à bord ont été sensibilisés par leurs enseignants depuis septembre sur les enjeux de protection du milieu marin. Le message que le WWF veut leur transmettre est celui de l'émerveillement. "La Méditerranée, c'est une mer magnifique, extrêmement riche et fragile. On a envie qu'ils repartent avec le désir d'en prendre soin comme d'un trésor."
Pour les habitants, les conseils sont concrets : limiter les emballages plastiques, faire attention à la provenance des produits de la mer, et surtout "conscientiser la fragilité de la Méditerranée."
Gérard Baldocchi)
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