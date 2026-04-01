Pourquoi une épaisse nappe de brume se forme sur la côte est de la Corse ?

Charles Monti le Jeudi 9 Avril 2026 à 10:55

Depuis deux jours, une vaste nappe de brume s’étend le long du littoral oriental de la Corse, de la région de Bastia jusqu’au sud de l'île. Le phénomène, particulièrement visible au lever du jour, donne l’impression d’une mer de nuages posée sur l'eau, parfois dense au point de réduire fortement la visibilité.