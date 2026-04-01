Pourquoi une épaisse nappe de brume se forme sur la côte est de la Corse ?

(Photos Gérard Baldocchi)
Cette brume est liée à un phénomène bien connu que les spécialistes désignent de brouillard d’advection. De l’air doux et humide circulant au-dessus de la mer Tyrrhénienne entre en contact avec une surface maritime plus fraîche. En se refroidissant, l’humidité contenue dans l’air se condense, formant une couche de brouillard ou de nuages bas.
Ce mécanisme est accentué par des conditions atmosphériques stables, avec peu de vent. L’absence de brassage de l’air empêche la dissipation rapide de la brume, qui peut ainsi persister plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Cette brume est liée à un phénomène bien connu que les spécialistes désignent de brouillard d’advection. De l’air doux et humide circulant au-dessus de la mer Tyrrhénienne entre en contact avec une surface maritime plus fraîche. En se refroidissant, l’humidité contenue dans l’air se condense, formant une couche de brouillard ou de nuages bas.
Ce mécanisme est accentué par des conditions atmosphériques stables, avec peu de vent. L’absence de brassage de l’air empêche la dissipation rapide de la brume, qui peut ainsi persister plusieurs heures, voire plusieurs jours.