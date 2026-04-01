La 56e Ronde de la GIraglia annulée

En cause : le maintien des blocages des ports de l’île, qui empêche l’organisation normale de l’événement. Dans un communiqué, les organisateurs évoquent une décision « particulièrement difficile à prendre », mais jugée nécessaire dans le contexte actuel.

L’association met en avant des impératifs de sécurité, rappelant que sa priorité est « de garantir la sécurité des participants, des bénévoles et du public, ainsi que le bon déroulement de l’évènement ».

Au-delà de l’aspect sportif, l’annulation entraîne des conséquences financières importantes. L’ASA Bastiaise indique que « les investissements déjà engagés (logistique, réservations, assurances, communication etc.) ne pourront être compensés », ce qui « met en péril l’équilibre économique de notre structure ».

Un report de l’épreuve n’est pas exclu à ce stade. Les organisateurs précisent qu’ils « étudient actuellement toutes les solutions possibles afin d’étudier un éventuel report dans un délai bref ».

D’autres informations devraient être communiquées prochainement.