La 56e Ronde de la GIraglia annulée

En cause : le maintien des blocages des ports de l’île, qui empêche l’organisation normale de l’événement. Dans un communiqué, les organisateurs évoquent une décision « particulièrement difficile à prendre », mais jugée nécessaire dans le contexte actuel.
L’association met en avant des impératifs de sécurité, rappelant que sa priorité est « de garantir la sécurité des participants, des bénévoles et du public, ainsi que le bon déroulement de l’évènement ».
Au-delà de l’aspect sportif, l’annulation entraîne des conséquences financières importantes. L’ASA Bastiaise indique que « les investissements déjà engagés (logistique, réservations, assurances, communication etc.) ne pourront être compensés », ce qui « met en péril l’équilibre économique de notre structure ».
Un report de l’épreuve n’est pas exclu à ce stade. Les organisateurs précisent qu’ils « étudient actuellement toutes les solutions possibles afin d’étudier un éventuel report dans un délai bref ».
D’autres informations devraient être communiquées prochainement.
L’association met en avant des impératifs de sécurité, rappelant que sa priorité est « de garantir la sécurité des participants, des bénévoles et du public, ainsi que le bon déroulement de l’évènement ».
Au-delà de l’aspect sportif, l’annulation entraîne des conséquences financières importantes. L’ASA Bastiaise indique que « les investissements déjà engagés (logistique, réservations, assurances, communication etc.) ne pourront être compensés », ce qui « met en péril l’équilibre économique de notre structure ».
Un report de l’épreuve n’est pas exclu à ce stade. Les organisateurs précisent qu’ils « étudient actuellement toutes les solutions possibles afin d’étudier un éventuel report dans un délai bref ».
D’autres informations devraient être communiquées prochainement.