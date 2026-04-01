CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 La 56e Ronde de la GIraglia annulée 09/04/2026 N3. La FFF attribue la victoire au GFC Ajaccio après les incidents face au Pays du Valois 09/04/2026 Corte : Les lycéens protestent contre la fermeture de classes dans le rural 09/04/2026

La 56e Ronde de la GIraglia annulée


La rédaction le Jeudi 9 Avril 2026 à 11:36

La 56e édition de la Ronde de la Giraglia, qui devait se tenir du 10 au 12 avril, est annulée. L’annonce a été faite ce jeudi par l’ASA Bastiaise, organisatrice de l’épreuve.



asa-bastiaise.com
asa-bastiaise.com
En cause : le maintien des blocages des ports de l’île, qui empêche l’organisation normale de l’événement. Dans un communiqué, les organisateurs évoquent une décision « particulièrement difficile à prendre », mais jugée nécessaire dans le contexte actuel.
L’association met en avant des impératifs de sécurité, rappelant que sa priorité est « de garantir la sécurité des participants, des bénévoles et du public, ainsi que le bon déroulement de l’évènement ».
Au-delà de l’aspect sportif, l’annulation entraîne des conséquences financières importantes. L’ASA Bastiaise indique que « les investissements déjà engagés (logistique, réservations, assurances, communication etc.) ne pourront être compensés », ce qui « met en péril l’équilibre économique de notre structure ».
Un report de l’épreuve n’est pas exclu à ce stade. Les organisateurs précisent qu’ils « étudient actuellement toutes les solutions possibles afin d’étudier un éventuel report dans un délai bref ».
D’autres informations devraient être communiquées prochainement.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos