BikingMan 2026 : la première étape a démarré en Corse

Le peloton s’est rapidement étiré sur les routes escarpées et sinueuses de Corse, entre littoral sauvage, cols montagneux et villages perchés. Dès les premiers kilomètres, le terrain exigeant et la chaleur ont commencé à faire la sélection parmi les participants.

En tête de course, Damien Jeanjean a pris les commandes avec un rythme solide et régulier. Il occupe actuellement la première place provisoire.

Dans sa roue, Loris Giordanetto maintient une poursuite constante et reste au contact du leader. Le coureur gère parfaitement son effort sur ce parcours particulièrement exigeant.

Juste derrière, Julien Chorier complète le podium provisoire. Il reste en embuscade alors que la course ne fait que commencer.

Le tracé emmène désormais les concurrents au cœur des reliefs corses, avec une succession de longues ascensions, de descentes techniques et de portions isolées offrant des panoramas spectaculaires entre mer et montagne.



Arrivée prévue pour les premiers, dans la nuit de lundi à mardi