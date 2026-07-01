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Téléthon Camping - 13 campings corses participent à la 7e édition


Julia Pierantoni le Dimanche 12 Juillet 2026 à 12:35

Du 14 juillet au 31 août 2026, l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) lancent la 7e édition du Téléthon Camping dans plus de 200 établissements dans toute la France. En Corse, 13 campings se sont portés volontaires en proposant diverses activités dans le but de récolter des dons afin de faire avancer la recherche sur les maladies rares. Découvrez quels campings en Corse sont concernés.



L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes. Trois missions sont au coeur de son engagement : guérir, aider et communiquer. 

En cette année du 40e Téléthon, l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air espèrent battre leur record dans le cadre de cette 7e édition du Téléthon Camping. En 2025, 225 campings avaient collecté plus de 130 000 euros au profit de la recherche sur les maladies rares, qui touchent 300 millions de personnes dans le monde, dont 95 % sont incurables.
Cette année, 200 campings dans toute la France participent à l’opération, dont 13 en Corse, du 14 juillet au 31 août. Ils proposent diverses activités : pétanques, lotos, olympiades… 

Découvrez les campings en Corse qui sont concernés par cette collecte, ainsi que leurs activités :

Le Domaine de Riva Bella à Linguizzetta organisera une tombola solidaire durant le mois de juillet. 

Le Camping Sandaya Cap Sud à Venzolasca a lancé sa mobilisation dès le 15 juin avec des animations maquillages pour les enfants et des tournois sportifs.

Le Camping U Casone à Ghisonaccia proposera des tombolas et diverses animations solidaires du 1er juillet au 31 août.

Le Camping Arinella Bianca à Ghisonaccia participera à l’opération avec des lotos et animations variées tout au long de l’été. 

Le Domaine d’Erba Rossa à Ghisonaccia mettra en place des lotos et diverses animations (encore à définir) au profit du Téléthon tout l’été. 

Le Domaine d’Anghione à Castellare-di-Casinca participera à l’opération avec des lotos er animations variées du 1er juillet au 31 août.

Le Camping Kalliste à Saint-Florent organisera des lotos et animations solidaires du 1er juillet au 31 août.

Le Camping U Pezzo à Saint-Florent proposera une opération d’arrondi solidaire en supérette du 1er juin au 15 octobre, permettant aux vacanciers de soutenir le Téléthon tout au long de la saison. 

Le Camping San Damiano à Biguglia organisera des lotos solidaires durant les mois de juillet et août.

Le Camping Les Castors à Calvi participera également à l’opération à travers une collecte de dons tout au long de l’été.

Le Camping Bella Vista à Calvi participera également à l’opération à travers une collecte de dons tout au long de l’été. 

Le Camping Merendella à San-Nicolao organisera des lotos et diverses activités solidaires du 1er juillet au 30 septembre. 

Le Camping U Sole Marinu à Patrimonio participera lui aussi à l’opération Téléthon Camping cet été. 

Si vous n’allez pas en camping cet été, mais que vous voulez tout de même contribuer à faire avancer la recherche sur les maladies rares, vous pouvez faire un don à l’AFM-Téléthon en cliquant ici
Téléthon Camping - 13 campings corses participent à la 7e édition




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