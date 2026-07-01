Téléthon Camping - 13 campings corses participent à la 7e édition



Si vous n’allez pas en camping cet été, mais que vous voulez tout de même contribuer à faire avancer la recherche sur les maladies rares, vous pouvez faire un don à l’AFM-Téléthon en Si vous n’allez pas en camping cet été, mais que vous voulez tout de même contribuer à faire avancer la recherche sur les maladies rares, vous pouvez faire un don à l’AFM-Téléthon en cliquant ici

L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes. Trois missions sont au coeur de son engagement : guérir, aider et communiquer.En cette année du 40e Téléthon, l’AFM-Téléthon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air espèrent battre leur record dans le cadre de cette 7e édition du Téléthon Camping. En 2025, 225 campings avaient collecté plus de 130 000 euros au profit de la recherche sur les maladies rares, qui touchent 300 millions de personnes dans le monde, dont 95 % sont incurables.Cette année, 200 campings dans toute la France participent à l’opération, dont 13 en Corse, du 14 juillet au 31 août. Ils proposent diverses activités : pétanques, lotos, olympiades…Découvrez les campings en Corse qui sont concernés par cette collecte, ainsi que leurs activités :Leorganisera une tombola solidaire durant le mois de juillet.Lea lancé sa mobilisation dès le 15 juin avec des animations maquillages pour les enfants et des tournois sportifs.Leproposera des tombolas et diverses animations solidaires du 1er juillet au 31 août.Leparticipera à l’opération avec des lotos et animations variées tout au long de l’été.Lemettra en place des lotos et diverses animations (encore à définir) au profit du Téléthon tout l’été.Leparticipera à l’opération avec des lotos er animations variées du 1er juillet au 31 août.Leorganisera des lotos et animations solidaires du 1er juillet au 31 août.Leproposera une opération d’arrondi solidaire en supérette du 1er juin au 15 octobre, permettant aux vacanciers de soutenir le Téléthon tout au long de la saison.Leorganisera des lotos solidaires durant les mois de juillet et août.Leparticipera également à l’opération à travers une collecte de dons tout au long de l’été.Leparticipera également à l’opération à travers une collecte de dons tout au long de l’été.Leorganisera des lotos et diverses activités solidaires du 1er juillet au 30 septembre.Leparticipera lui aussi à l’opération Téléthon Camping cet été.