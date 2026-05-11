Tourisme : une saison estivale sous tension en Corse

Les Français ne renoncent pas aux vacances, mais ils les adaptent de plus en plus à un contexte économique tendu. Selon une enquête Alliance France Tourisme avec l’Ifop, les intentions de départ restent élevées cet été, mais les arbitrages se durcissent. Le budget moyen recule à 1 530 euros, soit environ 150 euros de moins qu’en 2025, et plus d’un vacancier sur deux prévoit de réduire ses dépenses, notamment en raccourcissant la durée des séjours ou en limitant les activités sur place.



Dans ce contexte, la France s’impose comme une destination refuge. Une tendance nette au recentrage sur le territoire national, qui pourrait théoriquement profiter aux régions touristiques françaises.



Sur l’île, les premiers indicateurs ne traduisent pas pleinement cet effet d’aubaine. À Ajaccio, la fréquentation est déjà en recul sur le début d’année. « On enregistre une baisse de 14 % des visites à l’office sur le premier trimestre par rapport à 2025 », constate Christelle Combette, présidente de l’office de tourisme du pays ajaccien.



Elle met en avant un ensemble de facteurs externes qui ont pesé sur les flux touristiques. « La guerre au Moyen-Orient, la hausse du carburant ou encore les grèves qui ont bloqué le port ont freiné certains visiteurs, surtout sur les réservations de dernière minute », explique-t-elle.



Une saison qui se décale et se fragilise



À l’approche de l’été, les professionnels décrivent une saison à deux vitesses. Si août reste solide, juillet accuse un retard net dans les réservations. « On a le sentiment que la saison démarre plus tard et qu’elle se prolonge désormais jusqu’à fin octobre », analyse Jean-Baptiste Pieri, hôtelier à Ajaccio et secrétaire général du Cercle des grandes maisons corses. L’arrière-saison apparaît même comme un point relativement positif. « Septembre et octobre s’annoncent bons à très bons. »



Mais ce glissement du calendrier ne compense pas toutes les fragilités. Les comportements de consommation ont changé. « Les longs séjours disparaissent progressivement au profit de séjours plus courts et plus fractionnés », ajoute-t-il.



Le transport aérien, verrou central du modèle corse



Au cœur des difficultés, un facteur revient de manière constante : l’accessibilité de l’île. Pour les professionnels, le problème n’est pas tant le prix que la capacité. « Le problème, ce n’est pas le prix des billets, c'est plutôt le manque de capacité aérienne », insiste Jean-Baptiste Pieri. Malgré une progression globale depuis 2019, l’offre reste insuffisante sur certaines périodes, notamment en dehors du cœur de saison.



Cette contrainte a des conséquences très concrètes sur les réservations. « Aujourd’hui, la première cause d’annulation, c’est l’impossibilité de trouver un transport convenable, en termes de prix ou d’horaires », souligne-t-il.