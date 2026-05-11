Tourisme : une saison estivale sous tension en Corse

Les Français ne renoncent pas aux vacances, mais ils les adaptent de plus en plus à un contexte économique tendu. Selon une enquête Alliance France Tourisme avec l’Ifop, les intentions de départ restent élevées cet été, mais les arbitrages se durcissent. Le budget moyen recule à 1 530 euros, soit environ 150 euros de moins qu’en 2025, et plus d’un vacancier sur deux prévoit de réduire ses dépenses, notamment en raccourcissant la durée des séjours ou en limitant les activités sur place.
Dans ce contexte, la France s’impose comme une destination refuge. Une tendance nette au recentrage sur le territoire national, qui pourrait théoriquement profiter aux régions touristiques françaises.
Sur l’île, les premiers indicateurs ne traduisent pas pleinement cet effet d’aubaine. À Ajaccio, la fréquentation est déjà en recul sur le début d’année. « On enregistre une baisse de 14 % des visites à l’office sur le premier trimestre par rapport à 2025 », constate Christelle Combette, présidente de l’office de tourisme du pays ajaccien.
Elle met en avant un ensemble de facteurs externes qui ont pesé sur les flux touristiques. « La guerre au Moyen-Orient, la hausse du carburant ou encore les grèves qui ont bloqué le port ont freiné certains visiteurs, surtout sur les réservations de dernière minute », explique-t-elle.
Une saison qui se décale et se fragilise
À l’approche de l’été, les professionnels décrivent une saison à deux vitesses. Si août reste solide, juillet accuse un retard net dans les réservations. « On a le sentiment que la saison démarre plus tard et qu’elle se prolonge désormais jusqu’à fin octobre », analyse Jean-Baptiste Pieri, hôtelier à Ajaccio et secrétaire général du Cercle des grandes maisons corses. L’arrière-saison apparaît même comme un point relativement positif. « Septembre et octobre s’annoncent bons à très bons. »
Mais ce glissement du calendrier ne compense pas toutes les fragilités. Les comportements de consommation ont changé. « Les longs séjours disparaissent progressivement au profit de séjours plus courts et plus fractionnés », ajoute-t-il.
Le transport aérien, verrou central du modèle corse
Au cœur des difficultés, un facteur revient de manière constante : l’accessibilité de l’île. Pour les professionnels, le problème n’est pas tant le prix que la capacité. « Le problème, ce n’est pas le prix des billets, c'est plutôt le manque de capacité aérienne », insiste Jean-Baptiste Pieri. Malgré une progression globale depuis 2019, l’offre reste insuffisante sur certaines périodes, notamment en dehors du cœur de saison.
Cette contrainte a des conséquences très concrètes sur les réservations. « Aujourd’hui, la première cause d’annulation, c’est l’impossibilité de trouver un transport convenable, en termes de prix ou d’horaires », souligne-t-il.
Dans ce contexte, la France s’impose comme une destination refuge. Une tendance nette au recentrage sur le territoire national, qui pourrait théoriquement profiter aux régions touristiques françaises.
Sur l’île, les premiers indicateurs ne traduisent pas pleinement cet effet d’aubaine. À Ajaccio, la fréquentation est déjà en recul sur le début d’année. « On enregistre une baisse de 14 % des visites à l’office sur le premier trimestre par rapport à 2025 », constate Christelle Combette, présidente de l’office de tourisme du pays ajaccien.
Elle met en avant un ensemble de facteurs externes qui ont pesé sur les flux touristiques. « La guerre au Moyen-Orient, la hausse du carburant ou encore les grèves qui ont bloqué le port ont freiné certains visiteurs, surtout sur les réservations de dernière minute », explique-t-elle.
Une saison qui se décale et se fragilise
À l’approche de l’été, les professionnels décrivent une saison à deux vitesses. Si août reste solide, juillet accuse un retard net dans les réservations. « On a le sentiment que la saison démarre plus tard et qu’elle se prolonge désormais jusqu’à fin octobre », analyse Jean-Baptiste Pieri, hôtelier à Ajaccio et secrétaire général du Cercle des grandes maisons corses. L’arrière-saison apparaît même comme un point relativement positif. « Septembre et octobre s’annoncent bons à très bons. »
Mais ce glissement du calendrier ne compense pas toutes les fragilités. Les comportements de consommation ont changé. « Les longs séjours disparaissent progressivement au profit de séjours plus courts et plus fractionnés », ajoute-t-il.
Le transport aérien, verrou central du modèle corse
Au cœur des difficultés, un facteur revient de manière constante : l’accessibilité de l’île. Pour les professionnels, le problème n’est pas tant le prix que la capacité. « Le problème, ce n’est pas le prix des billets, c'est plutôt le manque de capacité aérienne », insiste Jean-Baptiste Pieri. Malgré une progression globale depuis 2019, l’offre reste insuffisante sur certaines périodes, notamment en dehors du cœur de saison.
Cette contrainte a des conséquences très concrètes sur les réservations. « Aujourd’hui, la première cause d’annulation, c’est l’impossibilité de trouver un transport convenable, en termes de prix ou d’horaires », souligne-t-il.
Les meublés touristiques, un basculement silencieux mais massif
À cette contrainte d’accès s’ajoute une transformation beaucoup plus structurelle : l’essor des meublés touristiques. Leur développement depuis 2019 a profondément modifié l’organisation du marché. « On est sur une explosion de l’offre en meublés touristiques », observe Jean-Baptiste Pieri. Cette évolution bouleverse les équilibres : les réservations se font plus tôt, les flux aériens sont captés en amont, et la clientèle hôtelière se retrouve parfois mécaniquement désavantagée.
Au-delà de la concurrence entre hébergements, les effets économiques sont significatifs. « Un touriste en meublé dépense en moyenne deux fois moins sur place qu’un client d’hôtel », souligne-t-il.
Un modèle économique sous tension permanente
Derrière les flux touristiques, c’est l’équilibre global du secteur qui se fragilise. Si les établissements restent remplis en haute saison, cette concentration de l’activité sur quelques semaines rend le modèle plus vulnérable. « On arrive à remplir nos établissements, et heureusement, sinon beaucoup ne pourraient même plus rouvrir », reconnaît Jean-Baptiste Pieri. Mais cette performance estivale masque une réalité plus contrainte. « Nous avons les mêmes coûts d’exploitation que des hôtels ouverts à l’année, mais nous devons réaliser l’essentiel de notre chiffre d’affaires sur quelques mois. »
Pour les professionnels, la tendance reste globalement inchangée. « On est dans la continuité des saisons précédentes », estime l’hôtelier. « Ce ne sont pas des saisons catastrophiques, mais elles restent en deçà de l’avant-Covid. » Depuis 2023, le secteur touristique corse évolue ainsi dans une forme d’entre-deux : une activité correcte, mais sans retrouver les niveaux d’avant-crise.
Une île face à une recomposition durable
Si la Corse conserve une forte attractivité, la saison 2026 confirme une transformation profonde et durable du tourisme. Entre contraintes d’accès, mutation des pratiques et montée en puissance des hébergements alternatifs, l’île évolue dans un modèle en recomposition.
Dans un contexte où les Français privilégient de plus en plus les destinations nationales, la Corse dispose toujours d’un potentiel important. Mais sa capacité à en bénéficier dépend désormais moins de son attractivité que de sa capacité à lever des contraintes devenues structurelles.
À cette contrainte d’accès s’ajoute une transformation beaucoup plus structurelle : l’essor des meublés touristiques. Leur développement depuis 2019 a profondément modifié l’organisation du marché. « On est sur une explosion de l’offre en meublés touristiques », observe Jean-Baptiste Pieri. Cette évolution bouleverse les équilibres : les réservations se font plus tôt, les flux aériens sont captés en amont, et la clientèle hôtelière se retrouve parfois mécaniquement désavantagée.
Au-delà de la concurrence entre hébergements, les effets économiques sont significatifs. « Un touriste en meublé dépense en moyenne deux fois moins sur place qu’un client d’hôtel », souligne-t-il.
Un modèle économique sous tension permanente
Derrière les flux touristiques, c’est l’équilibre global du secteur qui se fragilise. Si les établissements restent remplis en haute saison, cette concentration de l’activité sur quelques semaines rend le modèle plus vulnérable. « On arrive à remplir nos établissements, et heureusement, sinon beaucoup ne pourraient même plus rouvrir », reconnaît Jean-Baptiste Pieri. Mais cette performance estivale masque une réalité plus contrainte. « Nous avons les mêmes coûts d’exploitation que des hôtels ouverts à l’année, mais nous devons réaliser l’essentiel de notre chiffre d’affaires sur quelques mois. »
Pour les professionnels, la tendance reste globalement inchangée. « On est dans la continuité des saisons précédentes », estime l’hôtelier. « Ce ne sont pas des saisons catastrophiques, mais elles restent en deçà de l’avant-Covid. » Depuis 2023, le secteur touristique corse évolue ainsi dans une forme d’entre-deux : une activité correcte, mais sans retrouver les niveaux d’avant-crise.
Une île face à une recomposition durable
Si la Corse conserve une forte attractivité, la saison 2026 confirme une transformation profonde et durable du tourisme. Entre contraintes d’accès, mutation des pratiques et montée en puissance des hébergements alternatifs, l’île évolue dans un modèle en recomposition.
Dans un contexte où les Français privilégient de plus en plus les destinations nationales, la Corse dispose toujours d’un potentiel important. Mais sa capacité à en bénéficier dépend désormais moins de son attractivité que de sa capacité à lever des contraintes devenues structurelles.