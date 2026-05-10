Deux véhicules incendiés à Centuri

Alertés dans la nuit, les secours sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Les deux voitures ont été fortement endommagées. À ce stade, l’origine du feu n’a pas encore été déterminée.
Le parquet de Bastia a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes des faits. Selon les premiers éléments, la piste d’un acte volontaire est privilégiée par les enquêteurs.
Dans la commune, l’émotion est vive après cet incendie visant une élue locale. Plusieurs responsables ont exprimé leur soutien aux victimes dans l’attente des conclusions de l’enquête.
Le parquet de Bastia a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes des faits. Selon les premiers éléments, la piste d’un acte volontaire est privilégiée par les enquêteurs.
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