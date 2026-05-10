Ocean Fifty Series - Sébastien Rogues vainqueur à Ajaccio, Thomas Coville en équipier d’une transmission

Quelques mois seulement après avoir remporté le Trophée Jules-Verne avec Sodebo Ultim 3 en bouclant le tour du monde en 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes, le navigateur de 57 ans avait changé de costume.Cette fois, pas de géant des mers ni de projet de record planétaire. À Ajaccio, Thomas Coville naviguait sur un Ocean Fifty ancien, deux fois plus petit que son Ultim, dans un rôle beaucoup plus discret. « Ces jours-ci, je suis équipier », résume-t-il simplement.Derrière cette formule, il y a surtout une volonté : créer un passage de témoin. Avec Sodebo, le navigateur a participé à l’acquisition d’un ancien Ocean Fifty pour offrir à Léonard Legrand l’opportunité de prendre le départ de la prochaine Route du Rhum. Une histoire qui dépasse largement le simple cadre sportif.Leonard Legrand connaît la maison depuis longtemps. Arrivé à 18 ans comme ingénieur en alternance, il a grandi dans l’ombre des grandes campagnes océaniques de Thomas Coville avant de gagner progressivement sa place à bord. Le skipper français ne parle d’ailleurs jamais de mentorat de manière verticale. Au contraire, il revendique presque une position d’effacement. « Je n’ai jamais été un très grand leader. En revanche, j’ai toujours aimé servir un groupe ou un leader », explique-t-il. « Là, ce qui me plaisait, c’était que Léonard prenne réellement le contrôle du projet. »Thomas Coville se méfie de cette posture qui consiste à expliquer aux plus jeunes ce qu’il faudrait faire à leur place. « Il y a parfois un côté testamentaire dans la transmission », observe-t-il. « Je ne voulais surtout pas arriver avec des réponses toutes faites. »Toute la semaine, le navigateur a donc cherché à accompagner sans imposer. Laisser Léonard Legrand prendre les décisions, mener les échanges à bord, construire sa propre confiance. Le résultat, selon lui, est déjà visible. Au fil des navigations dans le golfe d’Ajaccio, le jeune skipper a gagné en assurance.« Après tant d’années dans l’adversité, aujourd’hui ce qui m’intéresse davantage, c’est l’altérité », confie-t-il. « Naviguer avec des gens différents en âge, en culture ou en parcours, et réussir à construire ensemble quelque chose de commun. »