Rugby - Le premier Corsica Sette pour les Barbarians

Le coup d'envoi a été donné par une confrontation entre la Squadra Corsa et l’Italie. Après avoir longtemps malmené les Transalpins, notamment sur deux essais de Hugo Martin, les insulaires, qui atteignaient la pause sur le score de 14 à 14, finissaient par baisser pavillon pour laisser l'Italie l'emporter 26-19. Le deuxième match mettait aux prises l'Ile Maurice aux Euskarians. Les Basques ne devaient pas faire dans la demie mesure en s'imposant largement 38 points à 5.
Le premier Corsica Sette était partie sur de bonnes bases, d'autant que le deuxième bloc de deux rencontres voyait l'entrée en lice des Barbarians français. Contre la Squadra Corsa, les Barbarians allaient faire parler leur expérience face à des Insulaires qui ne baissaient pas les bras, mais subissaient un lourd revers sur la marque sans appel de 59 à 0.
La rencontre suivante permettait à la Squadra Azzura d'engranger un deuxième succès en parvenant à venir à bout de Mauriciens revanchards mais qui au bout du compte s'inclinaient dans les ultimes minutes de ce quatrième match du programme 19 à 24.
Le premier Corsica Sette était partie sur de bonnes bases, d'autant que le deuxième bloc de deux rencontres voyait l'entrée en lice des Barbarians français. Contre la Squadra Corsa, les Barbarians allaient faire parler leur expérience face à des Insulaires qui ne baissaient pas les bras, mais subissaient un lourd revers sur la marque sans appel de 59 à 0.
La rencontre suivante permettait à la Squadra Azzura d'engranger un deuxième succès en parvenant à venir à bout de Mauriciens revanchards mais qui au bout du compte s'inclinaient dans les ultimes minutes de ce quatrième match du programme 19 à 24.
La Squadra remporte son premier match
Ce troisième bloc voyait Basques et Barbarians français se retrouver pour un match important. Les Barbarians poursuivaient sur leur lancée et s'adjugeaient cette rencontre 31 à 7. Dans la foulée, la Squadra Corsa défiait les Mauriciens. Après avoir subi la loi des Barbarians, les joueurs de Jean-Baptiste Pascal relevaient le gant pour l'emporter face à l'équipe de l'Océan Indien 24 points à 14. Une victoire qui validait les progrès accomplis par la sélection corse.
Le quatrième et avant dernier bloc laissait la place à un Italie-Euskarians à l'évidente saveur. Les Basques rataient leur entame de match et même réduits à cinq, lors de la seconde période, les Italiens venaient à bout des Euskarians 27-17. De leur côté, les Barbarians enregistraient un troisième succès en disposant facilement de l'Ile Maurice 43-0.
Les deux ultimes rencontres de ce samedi apès-midi affichaient, tout d'abord un Squadra Corsa - Euskarians symbolique à plus d'un titre. Une confrontation que les joueurs du Pays Basque Nord et Sud remportaient sur le score de 33 à 5.
Le match entre Les Barbarians et l'Italie, était celui du sacre pour la première de ces deux équipes dans la mesure où les Barbarians disposaient de la Squadra Azzura 43 à 10. Une quatrième victoire de rang qui donnait l'opportunité aux Barbarians de remporter ce premier Corsica Sette, devant l'Italie et le Pays Basque. La Squadra Corsa finit au pied du podium alors que Maurice clôture ce top cinq.
Le quatrième et avant dernier bloc laissait la place à un Italie-Euskarians à l'évidente saveur. Les Basques rataient leur entame de match et même réduits à cinq, lors de la seconde période, les Italiens venaient à bout des Euskarians 27-17. De leur côté, les Barbarians enregistraient un troisième succès en disposant facilement de l'Ile Maurice 43-0.
Les deux ultimes rencontres de ce samedi apès-midi affichaient, tout d'abord un Squadra Corsa - Euskarians symbolique à plus d'un titre. Une confrontation que les joueurs du Pays Basque Nord et Sud remportaient sur le score de 33 à 5.
Le match entre Les Barbarians et l'Italie, était celui du sacre pour la première de ces deux équipes dans la mesure où les Barbarians disposaient de la Squadra Azzura 43 à 10. Une quatrième victoire de rang qui donnait l'opportunité aux Barbarians de remporter ce premier Corsica Sette, devant l'Italie et le Pays Basque. La Squadra Corsa finit au pied du podium alors que Maurice clôture ce top cinq.
Les équipes
Squadra Corsa
Vincent Demasi, Thomas Gelmini, Titouan Goasampis, Chris Pastini, Yann Theurier, Lisandru Terramorsi, Lucas Leonelli, Valentin Belanger, Charles Leonelli, Hugo Martin, Quentin Leonelli, Hugo Lombard.
Euskarians
Ander Aristi, Gatien Labarrière, Romain Caballero, Théo Dassance, Timothé Le Gall, Alex Sanchez, Jokin Sanderson, Allande Labeyrie, Yohan Duhalde, Xan Carricaburu, Mehdi Khmammouch.
Ile Maurice
:Emmanuel Ferrat, Cyprien Reuge, Kylian Bax, Quentin Noël, Romain Gallet, Gaulthier d'Unienville, Gaulthier de Senneville, Samuel Lincoln, Arthur Marco, Elliot Antignac, Arthur Bost.
Barbarians français
Lucas Cassamajor Darius, Kilian Bakour, Inem Iskhakov, Antoine Lefebvre, Benjamin, Debetz, Alois Guaenere, Alexis Berot, Alexis Bouton, Sael Paret Khaleff, Yamba Aboubacar, Colas Lequefrinnec, Lucas Fresquet.
Italie
Sebastiano Billio, Andrea Binelli, Filippo Bozzoni, Nelson Casartelli, Massimo Cioffi, Rocco Del Bono, Riccardo Esposito, Francesco Imberti, Cristian Lai, Michael Mba, Giacomo Ndoumbe Lobe, Pietro Rodina, Filippo, Russi, Gianluca Tomaselli.
Vincent Demasi, Thomas Gelmini, Titouan Goasampis, Chris Pastini, Yann Theurier, Lisandru Terramorsi, Lucas Leonelli, Valentin Belanger, Charles Leonelli, Hugo Martin, Quentin Leonelli, Hugo Lombard.
Euskarians
Ander Aristi, Gatien Labarrière, Romain Caballero, Théo Dassance, Timothé Le Gall, Alex Sanchez, Jokin Sanderson, Allande Labeyrie, Yohan Duhalde, Xan Carricaburu, Mehdi Khmammouch.
Ile Maurice
:Emmanuel Ferrat, Cyprien Reuge, Kylian Bax, Quentin Noël, Romain Gallet, Gaulthier d'Unienville, Gaulthier de Senneville, Samuel Lincoln, Arthur Marco, Elliot Antignac, Arthur Bost.
Barbarians français
Lucas Cassamajor Darius, Kilian Bakour, Inem Iskhakov, Antoine Lefebvre, Benjamin, Debetz, Alois Guaenere, Alexis Berot, Alexis Bouton, Sael Paret Khaleff, Yamba Aboubacar, Colas Lequefrinnec, Lucas Fresquet.
Italie
Sebastiano Billio, Andrea Binelli, Filippo Bozzoni, Nelson Casartelli, Massimo Cioffi, Rocco Del Bono, Riccardo Esposito, Francesco Imberti, Cristian Lai, Michael Mba, Giacomo Ndoumbe Lobe, Pietro Rodina, Filippo, Russi, Gianluca Tomaselli.