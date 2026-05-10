Rugby - Le premier Corsica Sette pour les Barbarians

Ce troisième bloc voyait Basques et Barbarians français se retrouver pour un match important. Les Barbarians poursuivaient sur leur lancée et s'adjugeaient cette rencontre 31 à 7. Dans la foulée, la Squadra Corsa défiait les Mauriciens. Après avoir subi la loi des Barbarians, les joueurs de Jean-Baptiste Pascal relevaient le gant pour l'emporter face à l'équipe de l'Océan Indien 24 points à 14. Une victoire qui validait les progrès accomplis par la sélection corse.

Le quatrième et avant dernier bloc laissait la place à un Italie-Euskarians à l'évidente saveur. Les Basques rataient leur entame de match et même réduits à cinq, lors de la seconde période, les Italiens venaient à bout des Euskarians 27-17. De leur côté, les Barbarians enregistraient un troisième succès en disposant facilement de l'Ile Maurice 43-0.

Les deux ultimes rencontres de ce samedi apès-midi affichaient, tout d'abord un Squadra Corsa - Euskarians symbolique à plus d'un titre. Une confrontation que les joueurs du Pays Basque Nord et Sud remportaient sur le score de 33 à 5.

Le match entre Les Barbarians et l'Italie, était celui du sacre pour la première de ces deux équipes dans la mesure où les Barbarians disposaient de la Squadra Azzura 43 à 10. Une quatrième victoire de rang qui donnait l'opportunité aux Barbarians de remporter ce premier Corsica Sette, devant l'Italie et le Pays Basque. La Squadra Corsa finit au pied du podium alors que Maurice clôture ce top cinq.