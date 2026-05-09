À Ajaccio, Kaylia Nemour fait rêver toute une génération

Aujourd’hui, au complexe sportif de Vignetta, à Ajaccio, l’émotion était partout. Dans les tribunes bondées, dans les regards émerveillés des enfants, dans les sourires des entraîneurs et jusque dans les silences suspendus au moment de son entrée. Plus de 600 personnes étaient réunies ce week-end à l’occasion des championnats de Corse de gymnastique régionale. Mais cette édition restera gravée dans les mémoires pour une raison bien particulière : la venue exceptionnelle de Kaylia Nemour.
Car celle qui foulait le parquet corse ce week-end n’est plus seulement une immense gymnaste. Championne olympique aux Jeux de Paris, championne du monde, Kaylia Nemour appartient désormais à l’histoire de son sport. Une figure extrêmement difficile aux barres asymétriques porte aujourd’hui son nom, distinction rarissime, réservée aux athlètes capables de révolutionner leur discipline.
Mais derrière la légende, c’est une jeune femme lumineuse, accessible et émue qui s’est présentée face aux centaines d’enfants venus l’admirer. « Je suis très contente d’être ici, c’est une belle expérience humaine, confie-t-elle. Les gens sont accueillants, bienveillants et très gentils. C’est ma première fois en Corse et c’est magnifique. C’est sûr que je reviendrai. »
Une championne mondiale, une émotion intacte
Dans la salle ajaccienne, l’atmosphère dépassait largement le cadre des championnats de Corse de gymnastique régionale. Ce week-end, tous les clubs de l’île étaient réunis pour deux grandes journées de compétition par équipes. Près de 200 gymnastes se sont succédé ce samedi sur les agrès. Elles seront encore plus nombreuses dimanche.
Car celle qui foulait le parquet corse ce week-end n’est plus seulement une immense gymnaste. Championne olympique aux Jeux de Paris, championne du monde, Kaylia Nemour appartient désormais à l’histoire de son sport. Une figure extrêmement difficile aux barres asymétriques porte aujourd’hui son nom, distinction rarissime, réservée aux athlètes capables de révolutionner leur discipline.
Mais derrière la légende, c’est une jeune femme lumineuse, accessible et émue qui s’est présentée face aux centaines d’enfants venus l’admirer. « Je suis très contente d’être ici, c’est une belle expérience humaine, confie-t-elle. Les gens sont accueillants, bienveillants et très gentils. C’est ma première fois en Corse et c’est magnifique. C’est sûr que je reviendrai. »
Une championne mondiale, une émotion intacte
Dans la salle ajaccienne, l’atmosphère dépassait largement le cadre des championnats de Corse de gymnastique régionale. Ce week-end, tous les clubs de l’île étaient réunis pour deux grandes journées de compétition par équipes. Près de 200 gymnastes se sont succédé ce samedi sur les agrès. Elles seront encore plus nombreuses dimanche.
Mais l’événement avait une saveur particulière. Car au milieu des exercices, des notes des juges et des applaudissements, il y avait surtout ce moment presque irréel : celui où des enfants corses pouvaient approcher celle qu’ils regardaient quelques mois plus tôt à la télévision, au sommet du monde.
Et Kaylia Nemour elle-même ne cachait pas sa surprise face à l’accueil reçu. « Je ne m’attendais pas à voir autant de personnes qui me soutiennent et qui sont là pour moi au quotidien. Ça me fait vraiment très plaisir de voir tant de sourires sur les visages des petites filles. »
« Elles avaient des étoiles plein les yeux »
Au bord du praticable, Martine Santarelli observait la scène avec émotion. Pour la présidente du GCPA, la venue de Kaylia Nemour représente bien plus qu’un simple événement sportif. « Aujourd’hui, on a permis à tous les enfants de la gymnastique corse de pouvoir rêver, et ça, de nos jours, c’est exceptionnel. »
Elle sourit en repensant à l’annonce faite aux jeunes gymnastes quelques semaines plus tôt. « Quand les petites filles ont appris sa venue, c’était une explosion de joie. Et aujourd’hui, elles ont des étoiles plein les yeux. C’est merveilleux. » Car Kaylia Nemour représente désormais quelque chose de rare : la preuve vivante que les rêves les plus immenses peuvent devenir réalité.
Et c’est justement ce message qu’elle a voulu transmettre aux plus jeunes. Loin des discours formatés, la championne olympique parle avec simplicité de la gymnastique, de l’effort, du doute aussi. Elle évoque cette passion qu’il faut préserver malgré les années, malgré les exigences du haut niveau : « Il faut faire la gym avec passion. On peut parfois l’oublier et y être un peu forcé par habitude. Mais il faut toujours garder cette passion, parce que c’est elle qui fait progresser. »
Des mots qui prennent une résonance particulière lorsqu’elle replonge dans ses propres souvenirs. « J’ai commencé à 4 ans, les compétitions à 6 ans. J’ai l’impression de me revoir il y a plusieurs années. Ça me rend nostalgique. »
Et Kaylia Nemour elle-même ne cachait pas sa surprise face à l’accueil reçu. « Je ne m’attendais pas à voir autant de personnes qui me soutiennent et qui sont là pour moi au quotidien. Ça me fait vraiment très plaisir de voir tant de sourires sur les visages des petites filles. »
« Elles avaient des étoiles plein les yeux »
Au bord du praticable, Martine Santarelli observait la scène avec émotion. Pour la présidente du GCPA, la venue de Kaylia Nemour représente bien plus qu’un simple événement sportif. « Aujourd’hui, on a permis à tous les enfants de la gymnastique corse de pouvoir rêver, et ça, de nos jours, c’est exceptionnel. »
Elle sourit en repensant à l’annonce faite aux jeunes gymnastes quelques semaines plus tôt. « Quand les petites filles ont appris sa venue, c’était une explosion de joie. Et aujourd’hui, elles ont des étoiles plein les yeux. C’est merveilleux. » Car Kaylia Nemour représente désormais quelque chose de rare : la preuve vivante que les rêves les plus immenses peuvent devenir réalité.
Et c’est justement ce message qu’elle a voulu transmettre aux plus jeunes. Loin des discours formatés, la championne olympique parle avec simplicité de la gymnastique, de l’effort, du doute aussi. Elle évoque cette passion qu’il faut préserver malgré les années, malgré les exigences du haut niveau : « Il faut faire la gym avec passion. On peut parfois l’oublier et y être un peu forcé par habitude. Mais il faut toujours garder cette passion, parce que c’est elle qui fait progresser. »
Des mots qui prennent une résonance particulière lorsqu’elle replonge dans ses propres souvenirs. « J’ai commencé à 4 ans, les compétitions à 6 ans. J’ai l’impression de me revoir il y a plusieurs années. Ça me rend nostalgique. »
Après l’or, encore progresser
Le plus impressionnant reste peut-être là : malgré les sommets déjà atteints, Kaylia Nemour refuse de s’arrêter. Après les Jeux olympiques de Paris, beaucoup imaginaient une forme de relâchement naturel. Elle, au contraire, explique avoir encore progressé. « Après les JO, je pensais rester à ce niveau-là. Au final, j’ai évolué, donc je suis encore plus motivée et contente. » Son regard se tourne déjà vers la suite : les Jeux méditerranéens et les championnats du monde.
Et parce que tout est allé très vite dans sa carrière, Kaylia Nemour a également choisi de poser son histoire sur papier. « Il s’est passé tellement de choses dans ma vie sportive en peu de temps. Dans ce livre, on rentre vraiment dans ma tête. J’ai dit tout ce que je ressentais. » Comme une manière de raconter ce que les podiums ne montrent pas toujours : les sacrifices, les doutes, les émotions, la pression, mais aussi cette passion intacte qui la pousse encore aujourd’hui à viser plus haut.
Aujourd’hui, à Ajaccio, les enfants sont repartis avec des souvenirs plein la tête. Mais beaucoup sont surtout repartis avec quelque chose de plus précieux encore : la conviction que les rêves les plus immenses peuvent, un jour, devenir réalité.
Le plus impressionnant reste peut-être là : malgré les sommets déjà atteints, Kaylia Nemour refuse de s’arrêter. Après les Jeux olympiques de Paris, beaucoup imaginaient une forme de relâchement naturel. Elle, au contraire, explique avoir encore progressé. « Après les JO, je pensais rester à ce niveau-là. Au final, j’ai évolué, donc je suis encore plus motivée et contente. » Son regard se tourne déjà vers la suite : les Jeux méditerranéens et les championnats du monde.
Et parce que tout est allé très vite dans sa carrière, Kaylia Nemour a également choisi de poser son histoire sur papier. « Il s’est passé tellement de choses dans ma vie sportive en peu de temps. Dans ce livre, on rentre vraiment dans ma tête. J’ai dit tout ce que je ressentais. » Comme une manière de raconter ce que les podiums ne montrent pas toujours : les sacrifices, les doutes, les émotions, la pression, mais aussi cette passion intacte qui la pousse encore aujourd’hui à viser plus haut.
Aujourd’hui, à Ajaccio, les enfants sont repartis avec des souvenirs plein la tête. Mais beaucoup sont surtout repartis avec quelque chose de plus précieux encore : la conviction que les rêves les plus immenses peuvent, un jour, devenir réalité.