À Ajaccio, Kaylia Nemour fait rêver toute une génération

Mais l’événement avait une saveur particulière. Car au milieu des exercices, des notes des juges et des applaudissements, il y avait surtout ce moment presque irréel : celui où des enfants corses pouvaient approcher celle qu’ils regardaient quelques mois plus tôt à la télévision, au sommet du monde.



Et Kaylia Nemour elle-même ne cachait pas sa surprise face à l’accueil reçu. « Je ne m’attendais pas à voir autant de personnes qui me soutiennent et qui sont là pour moi au quotidien. Ça me fait vraiment très plaisir de voir tant de sourires sur les visages des petites filles. »



« Elles avaient des étoiles plein les yeux »



Au bord du praticable, Martine Santarelli observait la scène avec émotion. Pour la présidente du GCPA, la venue de Kaylia Nemour représente bien plus qu’un simple événement sportif. « Aujourd’hui, on a permis à tous les enfants de la gymnastique corse de pouvoir rêver, et ça, de nos jours, c’est exceptionnel. »



Elle sourit en repensant à l’annonce faite aux jeunes gymnastes quelques semaines plus tôt. « Quand les petites filles ont appris sa venue, c’était une explosion de joie. Et aujourd’hui, elles ont des étoiles plein les yeux. C’est merveilleux. » Car Kaylia Nemour représente désormais quelque chose de rare : la preuve vivante que les rêves les plus immenses peuvent devenir réalité.



Et c’est justement ce message qu’elle a voulu transmettre aux plus jeunes. Loin des discours formatés, la championne olympique parle avec simplicité de la gymnastique, de l’effort, du doute aussi. Elle évoque cette passion qu’il faut préserver malgré les années, malgré les exigences du haut niveau : « Il faut faire la gym avec passion. On peut parfois l’oublier et y être un peu forcé par habitude. Mais il faut toujours garder cette passion, parce que c’est elle qui fait progresser. »



Des mots qui prennent une résonance particulière lorsqu’elle replonge dans ses propres souvenirs. « J’ai commencé à 4 ans, les compétitions à 6 ans. J’ai l’impression de me revoir il y a plusieurs années. Ça me rend nostalgique. »