Handball N2 - Corte-Ile-Rousse renverse Guilherand-Granges (30-28)

Cosec municipal de Corte.
Corte – Ile-Rousse bat Guilherand-Granges 30-28 (mi-temps : 13-18).
Arbitres : MM. Vassere et Markovic.
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (12 arrêts et un but), Zairi (1 arrêt), Saura (8), Alfieri, Gimenez (3), Pages (2), Mabarek, Pannequin-Poggioli, Chamekh (4), Galibert (2), Aillaud (1), Niang (7), Coggia (1), Ceccarini (1).
Guilherand-Granges
Rajkovic (11 arrêts et un but), Pech (4), Teil (2), Garde (2), Bureyere, Marce, Bernard (2), Nardello, Michon (1), Benkahla, Farlin, Beaucourt (3), Magnoux (13).
Après un arrêt de Ribeiro, Niang ouvre le score et donne le ton de cette partie où les Cortenais n’ont qu’un objectif : faire tomber une autre grosse cylindrée à la maison et engranger des points en signant une deuxième victoire consécutive dans leur nouvel objectif, après le maintien, en prenant 9 points sur les trois dernières rencontres de ce championnat. En revanche, pour Guilherand-Granges, une victoire était impérative pour garder une chance d’accession en N1, à la faveur également d’un faux pas de Marseille. Et les Ardéchois, mieux organiser, plus efficaces et volontaires prenaient les rênes de cette partie en distançant leurs adversaires. Des arrêts de Rajkovic et les tirs chirurgicaux de Magnoux avaient raison des Cortenais qui se retrouvaient rapidement à trois longueurs après seulement six minutes de jeu : 3-6 !
Corte – Ile-Rousse bat Guilherand-Granges 30-28 (mi-temps : 13-18).
Arbitres : MM. Vassere et Markovic.
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (12 arrêts et un but), Zairi (1 arrêt), Saura (8), Alfieri, Gimenez (3), Pages (2), Mabarek, Pannequin-Poggioli, Chamekh (4), Galibert (2), Aillaud (1), Niang (7), Coggia (1), Ceccarini (1).
Guilherand-Granges
Rajkovic (11 arrêts et un but), Pech (4), Teil (2), Garde (2), Bureyere, Marce, Bernard (2), Nardello, Michon (1), Benkahla, Farlin, Beaucourt (3), Magnoux (13).
Après un arrêt de Ribeiro, Niang ouvre le score et donne le ton de cette partie où les Cortenais n’ont qu’un objectif : faire tomber une autre grosse cylindrée à la maison et engranger des points en signant une deuxième victoire consécutive dans leur nouvel objectif, après le maintien, en prenant 9 points sur les trois dernières rencontres de ce championnat. En revanche, pour Guilherand-Granges, une victoire était impérative pour garder une chance d’accession en N1, à la faveur également d’un faux pas de Marseille. Et les Ardéchois, mieux organiser, plus efficaces et volontaires prenaient les rênes de cette partie en distançant leurs adversaires. Des arrêts de Rajkovic et les tirs chirurgicaux de Magnoux avaient raison des Cortenais qui se retrouvaient rapidement à trois longueurs après seulement six minutes de jeu : 3-6 !
Le penalty de Galibert passait au-dessus des buts de Rajkovic et les Ardéchois menaient alors de 6 buts : 13-7 au quart d’heure de jeu. La partie était très mal engagée pour les hommes d’Adrien Magne qui se voyaient de surcroit infliger deux fois deux minutes, tandis que Mebarek écopait d’un rouge à la 25e pour avoir reçu 3 fois deux minutes ! On se frictionnait sur le terrain, les vieux contentieux refaisaient surface. Mais les choses n’allaient pas en faveur des locaux qui ne parvenaient pas à revenir au score puisque Corte – Ile-Rousse était même mené de 7 buts dans la foulée : 9-16. Malgré un arbitrage contestable de MM. Vassere et Markovic, trop souvent en faveur des visiteurs, les Cortenais revenaient à 5 points de leurs adversaires à la pause : 13-18.
De retour des vestiaires, les Ardéchois expérimentaient une nouvelle tactique avec sept joueurs de champ tandis que le gardien restait sur le banc. Une tactique qui tournait à l’avantage des locaux qui revenaient à trois points grâce à un triplé de Saura et un but de Niang et de Gimenez. Corte – Ile-Rousse venait de réduire l’écart à 3 buts en 5 minutes et malheureusement manquait deux balles d’égalisation après un arrêt de Ribeiro (39e). Ribeiro était encore à la parade dans les secondes suivantes et se permettait également le luxe d’inscrire un but dans la foulée pour mettre son équipe à un petit but des Ardéchois. L’égalisation était signée Ceccarini à la 42e tandis que Gimenez permettait à Corte – Ile-Rousse de prendre l’avantage à la 48e. Le public, debout, n’en croyait pas ses yeux ! Un nouvel arrêt de Ribeiro, un arrêt décisif de Zairi sur un pénalty de Magnoux, et un but du capitaine Coggia sur pénalty, permettaient aux Cortenais de mettre leurs adversaires à deux points, pour la première fois de la partie : 26-24 (51e).
Dès lors, les Cortenais ne laisseront plus leurs adversaires reprendre l’avantage. Malgré une égalisation de Magnoux, encore lui, Saura, Gimenez et Galibert, poussés par un public en délire, sonnaient le glas des espoir ardéchois pour une accession.
Ainsi, la chèvre ardéchoise s’est cassée les cornes sur l’ours cortenais dans un match d’hommes. Et Corte – Ile-Rousse poursuit son objectif final avec une deuxième victoire consécutive : 30-28.
La prochaine et dernière journée de ce championnat aura lieu le 30 mai. A cette occasion, Corte – Ile-Rousse se déplacera à Agde (16 heures).
Ainsi, la chèvre ardéchoise s’est cassée les cornes sur l’ours cortenais dans un match d’hommes. Et Corte – Ile-Rousse poursuit son objectif final avec une deuxième victoire consécutive : 30-28.
La prochaine et dernière journée de ce championnat aura lieu le 30 mai. A cette occasion, Corte – Ile-Rousse se déplacera à Agde (16 heures).