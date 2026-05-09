Handball N2 - Corte-Ile-Rousse renverse Guilherand-Granges (30-28)

De retour des vestiaires, les Ardéchois expérimentaient une nouvelle tactique avec sept joueurs de champ tandis que le gardien restait sur le banc. Une tactique qui tournait à l’avantage des locaux qui revenaient à trois points grâce à un triplé de Saura et un but de Niang et de Gimenez. Corte – Ile-Rousse venait de réduire l’écart à 3 buts en 5 minutes et malheureusement manquait deux balles d’égalisation après un arrêt de Ribeiro (39e). Ribeiro était encore à la parade dans les secondes suivantes et se permettait également le luxe d’inscrire un but dans la foulée pour mettre son équipe à un petit but des Ardéchois. L’égalisation était signée Ceccarini à la 42e tandis que Gimenez permettait à Corte – Ile-Rousse de prendre l’avantage à la 48e. Le public, debout, n’en croyait pas ses yeux ! Un nouvel arrêt de Ribeiro, un arrêt décisif de Zairi sur un pénalty de Magnoux, et un but du capitaine Coggia sur pénalty, permettaient aux Cortenais de mettre leurs adversaires à deux points, pour la première fois de la partie : 26-24 (51e).