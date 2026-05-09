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A màghjina - Elba suspesa trà celu è mare


le Samedi 9 Mai 2026 à 07:20

Dans la lumière pâle du large, Île d’Elbe semble flotter au-dessus de la mer, comme suspendue entre ciel et eau. Vue depuis le Cap Corse, Elba apparaît dans un léger voile de brume, dessinant une silhouette presque irréelle à l’horizon. Une image qui n'est pas rare mais un instant où la Tyrrhénienne efface les distances et donne l’impression que l’île s’élève au-dessus de la mer.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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