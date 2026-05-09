A màghjina - Elba suspesa trà celu è mare
Dans la lumière pâle du large, Île d’Elbe semble flotter au-dessus de la mer, comme suspendue entre ciel et eau. Vue depuis le Cap Corse, Elba apparaît dans un léger voile de brume, dessinant une silhouette presque irréelle à l’horizon. Une image qui n'est pas rare mais un instant où la Tyrrhénienne efface les distances et donne l’impression que l’île s’élève au-dessus de la mer.
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@cni