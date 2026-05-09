Bastia - 2e édition de la Course connectée de l'Unicef pour lutter contre la malnutrition infantile

Ce dimanche 10 mai 2e édition de la Course connectée de l'Unicef pour lutter contre la malnutrition infantile.
L’UNICEF, United Nations Children’s Fund, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance est une agence des Nations unies, créée en 1946, dont le siège est à New York, aux États-Unis. L’agence est chargée de défendre les droits des enfants dans le monde entier, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment victimes de la guerre, de catastrophes naturelles, de la pauvreté extrême et de toute forme de violence ou d’exploitation dans les pays. L’UNICEF France, dont le siège est à Paris, a quant à elle été fondée en 1964 sur accord d’accréditation. Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du 2 décembre 1970.
L’antenne corse de l’UNICEF est très récente en Corse : mars 2025. « La Corse était une des deux dernières régions françaises à ne pas avoir de délégation » explique Bernadette Nonancourt, responsable de l'UNICEF Corse, bénévole engagée et formatrice sur les droits de l’enfant, ex secrétaire générale du comité Unicef Alpes-Provence. « Notre but est de sensibiliser tous les enfants en Corse, de la maternelle jusqu'aux étudiants, à la Convention des droits de l'enfant, aux droits, leur faire connaître et leur faire savoir qu'ils ont des droits, et impliquer les plus jeunes, les plus grands, les étudiants, par exemple, à agir pour l'UNICEF en menant des actions ».
L’antenne corse compte aujourd’hui 45 bénévoles. Afin de mieux faire connaitre l’institution, l’UNICEF Corse, en partenariat avec le lycée Jeanne d’Arc de Bastia et le club d’athlétisme de l’AJB, organise ce dimanche 10 mai une course* connectée, en solo ou en duo, plage de l’Arinella. Tous les dons recueillis ce jour-là seront reversés à l'UNICEF. « Un moment de partage, de convivialité. Pas de chrono officiel, juste du partage et du plaisir. » souligne Bernadette qui invite les participants à venir habillés en bleu.
«On peut courir 10 kilomètres mais on peut aussi marcher, et il y aura aussi une course spéciale pour les enfants. C'est une course amicale, ce n'est pas une compétition, mais on appelle ça le 10 kilomètres connecté car les coureurs participants devront participer avec leur téléphone ou une montre connectée. Leur temps de course sera ensuite répertorié à Paris. Une grille sera publiée avec les distances et temps de tous les sportifs, de toutes régions».
C’est Pierre Bartoli, l’emblématique créateur de l’AJB qui donnera le départ à 10h. « Cette journée nous permettra aussi à présenter nos actions et nos nombreux projets notamment avec les centres de loisirs de Haute Corse qui vont participer le dernier mercredi du mois de mai à une manifestation nationale sur la thématique - Faisons la paix- »
*Inscriptions Ici
L’antenne corse de l’UNICEF est très récente en Corse : mars 2025. « La Corse était une des deux dernières régions françaises à ne pas avoir de délégation » explique Bernadette Nonancourt, responsable de l'UNICEF Corse, bénévole engagée et formatrice sur les droits de l’enfant, ex secrétaire générale du comité Unicef Alpes-Provence. « Notre but est de sensibiliser tous les enfants en Corse, de la maternelle jusqu'aux étudiants, à la Convention des droits de l'enfant, aux droits, leur faire connaître et leur faire savoir qu'ils ont des droits, et impliquer les plus jeunes, les plus grands, les étudiants, par exemple, à agir pour l'UNICEF en menant des actions ».
L’antenne corse compte aujourd’hui 45 bénévoles. Afin de mieux faire connaitre l’institution, l’UNICEF Corse, en partenariat avec le lycée Jeanne d’Arc de Bastia et le club d’athlétisme de l’AJB, organise ce dimanche 10 mai une course* connectée, en solo ou en duo, plage de l’Arinella. Tous les dons recueillis ce jour-là seront reversés à l'UNICEF. « Un moment de partage, de convivialité. Pas de chrono officiel, juste du partage et du plaisir. » souligne Bernadette qui invite les participants à venir habillés en bleu.
«On peut courir 10 kilomètres mais on peut aussi marcher, et il y aura aussi une course spéciale pour les enfants. C'est une course amicale, ce n'est pas une compétition, mais on appelle ça le 10 kilomètres connecté car les coureurs participants devront participer avec leur téléphone ou une montre connectée. Leur temps de course sera ensuite répertorié à Paris. Une grille sera publiée avec les distances et temps de tous les sportifs, de toutes régions».
C’est Pierre Bartoli, l’emblématique créateur de l’AJB qui donnera le départ à 10h. « Cette journée nous permettra aussi à présenter nos actions et nos nombreux projets notamment avec les centres de loisirs de Haute Corse qui vont participer le dernier mercredi du mois de mai à une manifestation nationale sur la thématique - Faisons la paix- »
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