Rugby à Portivechju - Corsica Sette présenté au Bastion de France

Un rendez--vous de haut niveau faisant la part belle au Rugby à Sept en présence de cinq formations la Squadra Azzura, l'Ile Maurice, les Euskarians, les Barbarians français et bien entendu la Squadra Corsa. La présentation officielle de ce tournoi historique pour le Rugby corse mais au-delà pour le sport insulaire dans son ensemble a eu lieu ce soir sur la terrasse du Bastion de France en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, des adjoints Véronique Filippi, Nathalie Maisetti, du maire de Figari Jean Giuseppi, du président de la Ligue Corse, Dumé Marcellesi ainsi que des cinq formations en lice. La traditionnelle photo des capitaines a acté officiellement Corsica Sette. Pour rappel le coup d'envoi aura lieu ce samedi à 13h30 avec un inédit Squadra Squadra Corsa - Italie.

Rendez-vous ce samedi au stade Papi, pour ce véritable rendez-vous historique pour le Rugby mais d'une manière plus large pour le sport corse dans son ensemble.