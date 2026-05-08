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Rugby à Portivechju - Corsica Sette présenté au Bastion de France


GAP le Vendredi 8 Mai 2026 à 21:04

Ce samedi va avoir lieu au stade Claude-Papi à Portivechju, la première édition du tournoi international de Rugby Corsica Sette porté par la Ligue Corse avec le soutien de la Ville de Portivechju,



Rugby à Portivechju - Corsica Sette présenté au Bastion de France
Un rendez--vous de haut niveau faisant la part belle au Rugby à Sept en présence de cinq formations  la Squadra Azzura, l'Ile Maurice, les Euskarians, les Barbarians français et bien entendu la Squadra Corsa. La présentation officielle de ce tournoi historique pour le Rugby corse mais au-delà pour le sport insulaire dans son ensemble  a eu lieu ce soir sur la terrasse du Bastion de France en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, des adjoints Véronique Filippi, Nathalie Maisetti, du maire de Figari Jean Giuseppi, du président de la Ligue Corse, Dumé Marcellesi ainsi que des cinq formations en lice.  La traditionnelle photo des capitaines a acté officiellement Corsica Sette. Pour rappel le coup d'envoi aura lieu ce samedi à 13h30 avec un inédit Squadra Squadra Corsa - Italie.
Rendez-vous  ce samedi au stade Papi, pour ce véritable rendez-vous historique pour le Rugby mais d'une manière plus large pour le sport corse dans son ensemble.

Le programme de la journée

Rugby à Portivechju - Corsica Sette présenté au Bastion de France
13h30: Squadra Corsa- Italie
13h52: Mauritius - Euskarians
15h: Squadra Corsa -Barbarians
15h22: Mauritius - Italia
16h30: Euskarians-Barbarians
16h52: Squadra Corsa-Mauritius
17h30: Jeu concours tape comme Ramos
18h: Italia-Euskarians
18h22: Barbarians-Mauritius
19h: Interview partenaires institutionnels
19h30: Euskarians-Squadra Corsa
19h52: Italia-Barbarians







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