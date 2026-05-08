Mini S Transition énergétique : deux journées pour sensibiliser les jeunes en Corse

La première session s’est tenue le 7 avril à Ajaccio avec près de 50 élèves des établissements Saint-Paul, Baléone et Finosello. Une seconde journée a ensuite été organisée le 28 avril à Bastia, réunissant une cinquantaine d’élèves des lycées Paul-Vincensini et Jean-Nicoli ainsi que du collège de Lucciana.

Ces rencontres ont été construites autour du parcours Mini-Entreprise S et d’un Escape Game Transition énergétique utilisé comme support pédagogique.

Au cours de la matinée, les équipes d’EDF Corse ont animé plusieurs échanges autour des enjeux liés à la transition énergétique. Répartis en groupes, les élèves ont ensuite travaillé sur une problématique commune : « Comment réduire son impact carbone au quotidien ? »

En fin de journée, chaque équipe a présenté ses propositions lors d’un exercice de pitch devant un jury composé de professionnels, de représentants de l’Éducation nationale et de partenaires.

Une passerelle entre l’école et le monde professionnel

Organisées par EPA Corsica en lien avec l’Académie de Corse et plusieurs partenaires économiques, ces journées avaient pour objectif de rapprocher les élèves des réalités du territoire et des défis liés à l’énergie.

Partenaire historique d’EPA Corsica, EDF Corse participe régulièrement à ce type d’actions à travers des interventions de ses agents, la mise à disposition d’outils pédagogiques et un accompagnement des projets menés avec les jeunes.

Au-delà de l’apprentissage, ces journées visent aussi à renforcer les liens entre le système éducatif et les acteurs économiques tout en encourageant les jeunes à s’impliquer dans les enjeux de la transition énergétique en Corse.