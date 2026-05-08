SC Bastia (Ligue 2) : la dernière face au Mans, ça passe ou ça casse !

Ne passons pas par quatre chemins : pour sauver leur saison catastrophique à la dernière minute et décrocher la 16e place, synonyme de barrage, les Bastiais n’auront pas cinquante solutions. Sur les neuf scénarios possibles, seulement trois sont favorables aux Turchini :



- victoire du Sporting et défaite ou match nul de Laval

- match nul du Sporting et défaite de Laval



Tout autre scénario impliquant une défaite bastiaise ou une victoire de Laval à domicile face à Boulogne sera synonyme de relégation en Ligue 3. Pour les amoureux des mathématiques, cela laisse environ 33,3 % de chances d’obtenir une issue favorable ce samedi soir.

Autrement dit, pour faire mentir les probabilités, Réginald Ray et ses joueurs devront se concentrer sur le rectangle vert du stade Armand-Cesari : « Le combat, c’est Le Mans et gagner ce match. Après, on verra ce qu’il se fera du côté de la Mayenne. » Sur un potentiel relâchement de l’équipe nordiste, qui n’a plus rien à jouer dans ce championnat, le coach bastiais compte sur « l’esprit du sport ».



Contexte éludé, retour à la réalité du vestiaire et du plan de jeu. Obligé de composer avec une équipe bastiaise capable du pire comme du meilleur sans parvenir à enchaîner, « il faut rabâcher sur ce qui va nous permettre de battre Le Mans », un adversaire « généreux, engagé, dynamique, avec la frustration de ne pas être monté en Ligue 1 à domicile », a martelé Réginald Ray.



Le Mans, deuxième du championnat, jouera sa montée directe en Ligue 1. Face aux grosses écuries, les Bastiais ont souvent su tirer leur épingle du jeu, comme lors de la victoire 2 à 0 contre Saint-Étienne le mois dernier. « Le Mans a ses forces et ses faiblesses, il faudra chercher les capacités à les contenir », n’a pas davantage développé Réginald Ray lors de cette conférence de presse d’avant-match, rappelant que le Sporting « s’est offert cette possibilité d’être encore dans la course ».



Du côté de l’effectif, Amine Boutrah ne figurera pas dans le groupe. Faut-il y voir les conséquences de ses dernières prestations, qui l’ont écarté de ce rendez-vous capital ? Réginald Ray pourra néanmoins s’appuyer sur ses cadres, mais aussi sur une jeunesse bastiaise en grande forme, avec dans les cages Lisandru Olmeta et, dans le jeu, Alexandre Zaouai, dont une nouvelle frappe de 30 mètres pourrait suffire à faire basculer le destin des Bastiais, sans oublier le très jeune Ruben Beliandjou.



Côté ambiance, Furiani devrait afficher guichets fermés ce samedi : « Que le stade soit un volcan et que le public joue son rôle de 12e homme. À nous de mettre les ingrédients sur le terrain pour que ce soit le cas », a ajouté Réginald Ray.



Et un match cache toujours des histoires d’entraîneurs. Sur le banc, Réginald Ray, ancien joueur et entraîneur du Mans, sera opposé à Patrick Videira, longtemps entraîneur de l’AS Furiani. « Je suis entraîneur du Sporting ! Dans la compétition, je n’ai pas d’amis. J’ai envie de gagner, et ce sera le cas en face aussi », a conclu un entraîneur bastiais plus combatif que jamais.



Les dés sont désormais jetés pour les Bastiais.



Le groupe bastiais :



Olmeta, Contena, Ariss, Zaouai, Guevara, Janneh, Tomi, Beliandjou, Eickmayer, Ducrocq, Guidi, Meynadier, Roncaglia, Akueson, Bohnert, Vincent, Sebas, Merghem.