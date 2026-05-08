« Talenti » : le premier télé-crochet corse débarque sur ViaStella

(document Via Stella)
Pendant cinq semaines, les candidats vont vivre une aventure humaine et musicale intense, accompagnés par des coachs, des musiciens live et un jury composé notamment de Florian Carrié, le présentateur vedette de Via Stella, Jean-Charles Papi, le célèbre chanteur insulaire, et Aurélie Berria, directrice artistique et coach vocal. Entre castings, répétitions, mini-concerts, éliminations et grande finale, Talenti entend mêler proximité, authenticité et spectacle, dans un format assumé comme une version « nustrale » du télé-crochet.Pour Florian Carrié, cette aventure ne date pas d’hier. Le présentateur explique que le concept a d’abord été testé lors de soirées spéciales du 31 décembre avant de prendre une autre ampleur. « C’est une émission qu’on avait commencé à mettre en place sur des “one shot” pendant le 31 décembre. Depuis un moment, on voulait étendre un peu le concept. Dès le départ, on savait qu’on allait passer par des castings puis construire des émissions autour des candidats sélectionnés », raconte-t-il.
Le projet a été développé avec le producteur Antoine Gannac, à l’origine du concept. Ensemble, ils ont imaginé un programme capable de mettre en avant les talents locaux tout en gardant une identité profondément corse et accessible. Un terrain que Florian Carrié connaît particulièrement bien. Avant de rejoindre Talenti, il avait participé à Nouvelle Star sur M6, puis travaillé pendant plusieurs années dans les coulisses du programme. « Comme je viens de cet univers-là et que j’avais travaillé pendant cinq ans pour Nouvelle Star, je connaissais les rouages de ce type d’émission. On a travaillé main dans la main pour adapter le concept à notre réalité », explique-t-il.
Dans Talenti, Florian Carrié occupe une place centrale. Présentateur de l’émission, il a également participé à la sélection des candidats. « Antoine Gannac m’a sollicité pour faire partie du jury pendant les castings afin de choisir les candidats. Ensuite, sur toute la suite de l’aventure, je présente l’émission en plateau », précise-t-il. Cette double casquette donne au programme une tonalité particulière, entre regard professionnel et proximité avec les candidats.
Des castings ouverts et spontanés
Après les castings, les candidats entreront progressivement dans le vif du sujet. Du 19 au 23 mai, les onze talents découvriront le studio d’enregistrement, les répétitions et le travail avec les musiciens live. Une étape essentielle pour des candidats parfois peu habitués à la scène. « Pour certains qui n’avaient jamais chanté sur scène, c’était un vrai moment de vérité », explique le présentateur.
Puis viendra le temps de la progression, du 26 au 30 mai. Les candidats prépareront leurs shows pour les éliminatoires dans une configuration plus intimiste avant le grand prime. Trois candidats seront éliminés à l’issue de cette étape. Du 2 au 6 juin, place au grand saut face au public. Les huit talents restants devront convaincre un jury renforcé composé notamment de Jean-Charles Papi, Thomas Bronzini, Lena Ka et Claire Pérot.
Enfin, du 9 au 13 juin, l’émission culminera avec une grande finale réunissant les six derniers candidats encore en lice. Certains anciens participants reviendront également hors compétition, tandis que les jurés partageront des duos avec les finalistes.
« Une aventure humaine avant tout »
Le programme débutera par la phase de casting, diffusée du 12 au 16 mai. Des auditions ont été organisées à Porticcio et Moriani. Trente-et-un candidats se sont présentés devant le jury, mais seuls onze d’entre eux poursuivront l’aventure. Contrairement aux grandes émissions nationales, Talenti revendique un fonctionnement plus direct et spontané. « Les gens vont forcément comparer avec The Voice, mais on ne peut pas avoir la même prétention. Ce ne sont pas les mêmes moyens ni le même fonctionnement. Nous, on reste sur quelque chose de régional, plus familial, plus accessible », souligne Florian Carrié. Et surtout, aucun pré-casting n’a été organisé. « Les gens sont venus spontanément se présenter. On montre vraiment ce qu’on a vécu. »Une montée en puissance au fil des émissions
Après les castings, les candidats entreront progressivement dans le vif du sujet. Du 19 au 23 mai, les onze talents découvriront le studio d’enregistrement, les répétitions et le travail avec les musiciens live. Une étape essentielle pour des candidats parfois peu habitués à la scène. « Pour certains qui n’avaient jamais chanté sur scène, c’était un vrai moment de vérité », explique le présentateur.
Puis viendra le temps de la progression, du 26 au 30 mai. Les candidats prépareront leurs shows pour les éliminatoires dans une configuration plus intimiste avant le grand prime. Trois candidats seront éliminés à l’issue de cette étape. Du 2 au 6 juin, place au grand saut face au public. Les huit talents restants devront convaincre un jury renforcé composé notamment de Jean-Charles Papi, Thomas Bronzini, Lena Ka et Claire Pérot.
Enfin, du 9 au 13 juin, l’émission culminera avec une grande finale réunissant les six derniers candidats encore en lice. Certains anciens participants reviendront également hors compétition, tandis que les jurés partageront des duos avec les finalistes.
« Une aventure humaine avant tout »
Au-delà de la compétition, Florian Carrié insiste surtout sur la dimension humaine du programme. « Il y a eu des déçus forcément, mais au-delà du concours, les candidats ont vécu une aventure humaine. Ils ont partagé leur passion, ils ont pu s’exprimer sur une vraie scène, avec des musiciens, une équipe autour d’eux… » Le présentateur retient surtout « une très bonne ambiance », loin d’un esprit de rivalité permanent. « Finalement, il y avait plus de partage que de compétition. Des amitiés se sont créées tout au long du tournage. » Une atmosphère qui, selon lui, correspond parfaitement à l’identité de l’émission. « C’était très fraternel, très familial. Je pense que tout le monde ressort grandi et heureux de cette aventure. »
Si Talenti met évidemment en valeur la culture insulaire, le programme ne se limite pas à la chanson corse. « L’idée n’était pas d’imposer un style musical. Les candidats venaient avec ce qu’ils avaient envie de défendre. » La chanson corse reste naturellement très présente, notamment grâce au regard expert de Jean-Charles Papi, mais le programme assume une grande ouverture artistique. « L’international et tous les styles étaient également les bienvenus. »Une vitrine pour les talents corses
Pour Florian Carrié, Talenti répond aussi à une évidence : la Corse regorge de musiciens et de chanteurs. « Chaque année, on retrouve des Corses dans les grandes émissions nationales. Alors pourquoi ne pas avoir, nous aussi, notre propre talent-show ? » L’objectif est donc clair : offrir une scène à ceux qui n’oseraient peut-être jamais franchir les portes d’une grande émission parisienne. Un programme pensé à taille humaine, mais avec une vraie ambition artistique et populaire. « On est une région de musiciens et de chanteurs. Il fallait mettre ces gens-là en avant. »
Avec ses quotidiennes diffusées du mardi au vendredi à 18h30, ses primes chaque samedi à 20h45 et ses capsules relayées sur les réseaux sociaux, Talenti ambitionne désormais de devenir un nouveau rendez-vous incontournable du paysage audiovisuel corse. Reste désormais une question : qui remportera le tout premier titre de Talenti 2026 ?
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