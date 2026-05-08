« Talenti » : le premier télé-crochet corse débarque sur ViaStella

Le programme débutera par la phase de casting, diffusée du 12 au 16 mai. Des auditions ont été organisées à Porticcio et Moriani. Trente-et-un candidats se sont présentés devant le jury, mais seuls onze d’entre eux poursuivront l’aventure. Contrairement aux grandes émissions nationales, Talenti revendique un fonctionnement plus direct et spontané. « Les gens vont forcément comparer avec The Voice, mais on ne peut pas avoir la même prétention. Ce ne sont pas les mêmes moyens ni le même fonctionnement. Nous, on reste sur quelque chose de régional, plus familial, plus accessible », souligne Florian Carrié. Et surtout, aucun pré-casting n’a été organisé. « Les gens sont venus spontanément se présenter. On montre vraiment ce qu’on a vécu. »



Au-delà de la compétition, Florian Carrié insiste surtout sur la dimension humaine du programme. « Il y a eu des déçus forcément, mais au-delà du concours, les candidats ont vécu une aventure humaine. Ils ont partagé leur passion, ils ont pu s’exprimer sur une vraie scène, avec des musiciens, une équipe autour d’eux… » Le présentateur retient surtout « une très bonne ambiance », loin d’un esprit de rivalité permanent. « Finalement, il y avait plus de partage que de compétition. Des amitiés se sont créées tout au long du tournage. » Une atmosphère qui, selon lui, correspond parfaitement à l’identité de l’émission. « C’était très fraternel, très familial. Je pense que tout le monde ressort grandi et heureux de cette aventure. »



Si Talenti met évidemment en valeur la culture insulaire, le programme ne se limite pas à la chanson corse. « L’idée n’était pas d’imposer un style musical. Les candidats venaient avec ce qu’ils avaient envie de défendre. » La chanson corse reste naturellement très présente, notamment grâce au regard expert de Jean-Charles Papi, mais le programme assume une grande ouverture artistique. « L’international et tous les styles étaient également les bienvenus. »



Pour Florian Carrié, Talenti répond aussi à une évidence : la Corse regorge de musiciens et de chanteurs. « Chaque année, on retrouve des Corses dans les grandes émissions nationales. Alors pourquoi ne pas avoir, nous aussi, notre propre talent-show ? » L’objectif est donc clair : offrir une scène à ceux qui n’oseraient peut-être jamais franchir les portes d’une grande émission parisienne. Un programme pensé à taille humaine, mais avec une vraie ambition artistique et populaire. « On est une région de musiciens et de chanteurs. Il fallait mettre ces gens-là en avant. »



Avec ses quotidiennes diffusées du mardi au vendredi à 18h30, ses primes chaque samedi à 20h45 et ses capsules relayées sur les réseaux sociaux, Talenti ambitionne désormais de devenir un nouveau rendez-vous incontournable du paysage audiovisuel corse. Reste désormais une question : qui remportera le tout premier titre de Talenti 2026 ?

Après les castings, les candidats entreront progressivement dans le vif du sujet. Du 19 au 23 mai, les onze talents découvriront le studio d’enregistrement, les répétitions et le travail avec les musiciens live. Une étape essentielle pour des candidats parfois peu habitués à la scène. « Pour certains qui n’avaient jamais chanté sur scène, c’était un vrai moment de vérité », explique le présentateur.Puis viendra le temps de la progression, du 26 au 30 mai. Les candidats prépareront leurs shows pour les éliminatoires dans une configuration plus intimiste avant le grand prime. Trois candidats seront éliminés à l’issue de cette étape. Du 2 au 6 juin, place au grand saut face au public. Les huit talents restants devront convaincre un jury renforcé composé notamment de Jean-Charles Papi, Thomas Bronzini, Lena Ka et Claire Pérot.Enfin, du 9 au 13 juin, l’émission culminera avec une grande finale réunissant les six derniers candidats encore en lice. Certains anciens participants reviendront également hors compétition, tandis que les jurés partageront des duos avec les finalistes.