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U tempu in Corsica


le Vendredi 8 Mai 2026 à 07:02

Le temps s'annonce toujours aussi calme sous un ciel voilé ou marqué par passages nuageux et éclaircies. Des averses se déclenchent également sur l'ensemble du relief et le mercure atteint 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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