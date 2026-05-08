U tempu in Corsica
Le temps s'annonce toujours aussi calme sous un ciel voilé ou marqué par passages nuageux et éclaircies. Des averses se déclenchent également sur l'ensemble du relief et le mercure atteint 25 degrés.
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Nuages colorés au-dessus de Bastia (André costa)