Scola Corsa : six postes actés, cinq promis, mais l’inquiétude demeure

(Photos Paule Santoni)

Il est près de 17 heures lorsque les portes de la préfecture d’Ajaccio s’ouvrent enfin. Après plus de deux heures de discussions, les visages sont partagés entre soulagement prudent et frustration contenue. « On a le sourire mais on n’est pas satisfait », résume Jean-Pierre Luciani, secrétaire national du STC Éducation, à la sortie de la réunion consacrée à l’avenir de Scola Corsa.Autour de la table figuraient des représentants de l’État, parmi lesquels le préfet de Corse-du-Sud, le recteur Rémy Paolini, le président du conseil exécutif Gilles Giovanangeli, ainsi que les responsables de Scola Corsa menés par leur président Ghjiseppu Turchini. Le préfet de Haute-Corse, le maire de Bastia Gilles Simeoni, et le député Michel Castellani participaient quant à eux en visioconférence depuis Bastia. Tous étaient réunis pour tenter de sortir d’une impasse qui menace aujourd’hui l’équilibre du réseau scolaire immersif.À l’issue des échanges, l’État a accepté la contractualisation de six postes supplémentaires dès cette année. Une accélération notable selon le préfet Éric Jalon. « La contractualisation a été faite avec un an d’avance par rapport à ce qui se fait habituellement. L’année dernière, il y a eu deux postes contractualisés au bout de quatre ans. La logique aurait été de faire la même chose. Ce n’est pas ce qui va être fait puisque c’est six postes en plus », souligne-t-il.Mais pour les responsables de Scola Corsa, cette avancée ne répond pas pleinement aux besoins exprimés. Le réseau réclamait onze postes afin d’assurer durablement son fonctionnement. « Six postes acquis dès cette année et cinq postes promis pour la rentrée 2027-2028. Nous avions demandé onze postes, nous sommes à mi-chemin. Pour nous, le compte n’y est pas », tranche Ghjiseppu Turchini.Le président de Scola Corsa refuse d’ailleurs de considérer les cinq postes annoncés pour l’année suivante comme une garantie suffisante. « C’est ce qui nous inquiète. On nous parle de continuité de l’État mais il y a aussi le principe de l’annualité budgétaire. Qui nous dit que l’année prochaine, avec la perspective des présidentielles, les gouvernants en place seront en mesure de tenir la promesse engagée ? »Au cœur des discussions se trouve une question hautement sensible : celle du financement du réseau immersif et du rôle que peut légalement jouer la Collectivité de Corse. L’État souhaite désormais examiner précisément les dépenses afin de déterminer ce qui peut être financé dans le cadre légal actuel. « Il faut que l’on ait un travail très précis, très analytique (…) pour que l’on puisse voir, ligne à ligne, qui peut financer quoi », explique Éric Jalon.Le préfet rappelle que cette interrogation est au centre du recours engagé devant le tribunal administratif. « Qu’est-ce que la Collectivité peut ou non financer ? Qu’est-ce qui peut être fait en termes de forfait communal pour les communes ? »Pour l’État, l’objectif affiché est double : préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire tout en sécurisant juridiquement le modèle économique de Scola Corsa. « Ce travail technique est indispensable (…) il faut répondre aux inquiétudes des parents sur ce qui va se passer. »