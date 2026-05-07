Corte : 1ere édition du 114D Festival du 1er au 4 juillet

Le « 114D Festival in Corti » se déroulera donc 2, 3 et 4 juillet prochains avec 17 artistes insulaires et internationaux. « Au départ, nous avions prévu de l’organiser sur un terrain privé, mais il y avait trop de contraintes. En concertation avec la municipalité, qui nous suit, nous avons donc choisi le site de Chabrières », a expliqué Pierre-Michaël Tominaro.



Un festival identitaire avec des artistes insulaires et l’installation de chalets de producteurs et de commerçants de Corte et de la région. « Nous voulions d’abord créer un évènement avec des artistes insulaires et leur permettre à tous de se produire sur une vraie scène, devant un public nombreux car nous aurons une capacité d’accueil de 3000 personnes contre 400 dans les divers établissements où nous nous produisons durant l’année. Certes, tous sont connus, mais ce sera une sacrée opportunité pour eux », a soutenu Pierre-Michaël Tominaro. Ce Festival, « que je préfère appeller rassemblement de musiques », sera aussi l’occasion d’accueillir des groupes et pas seulement des DJs, « ce sera surtout une grande animation estivale, identitaire. L’idée est de faire vivre la ville de Corte et le centre Corse en musique durant trois jours de fête ».





Les organisateurs de ce rassemblement n’ont pas souhaité se centrer sur un style musical en particulier, mais un festival ouvert à toutes et tous de 15 ans à 70 ans, « pour passer un bon moment tous ensemble, c’est pour cela que nous avons voulu aussi inclure des groupes le jeudi et le vendredi. Ce sont les DJs qui ouvriront les festivités de 18 heures à 22 heures avec Nolan, Kris B, Titi Salducci, DJ Flr, BIKAA, Seb Schillaci ou encore Pier’M. Nous aurons Les Panthères Roses le jeudi soir et Coco Pops le vendredi soir de 22 heures à minuit. Des groupes de variété, mais aussi de chants corses. Il y aura ainsi de la mixité dans les programmations musicales ». Entre minuit et 2 heures, des DJs internationaux prendront le relais comme Nicolas Monier, Bon Entendeur ou encore Maaura : « Des DJs de renommée internationale que nous avons réussi à avoir pour cette première édition de notre festival ».





Les billets sont d’ores et déjà en vente en ligne sur le site Shotgun, « et nous avons organisé des jeux concours de manière à faire gagner des places au public », a indiqué Pierre-Mickaël Tominaro en précisant également « qu’il y a déjà beaucoup d’engouement autour de cette manifestation. C’est une première édition qui devrait accueillir beaucoup de monde ! »



