Fête de la nature à Linguizzetta

Le 23 mai
, à la salle polyvalente de Linguizzetta-Bravone, rejoignez-nous pour un rendez-vous incontournable ou petits et grands pourront explorer, apprendre et s'amuser au cœur d'activités captivantes autour de la biodiversité.
Le CPIE A Rinascita organise, pour le 23 mai prochain, La Fête de la Nature
en collaboration avec la Mairie de Linguizzetta.
La manifestation se déroule dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité de Linguizzetta, financé en partie par l’Office français de la biodiversité.
Cette édition s’inscrit dans la volonté de faire découvrir la nature à la population de manière ludique
, sous un angle nouveau. Des animations et ateliers gratuits seront proposés tout au long du week-end, à faire en famille ou entre amis. Le programme est varié et adapté à tous les âges
, aux grands comme aux petits : opération nettoyage de plage, découverte de la faune sauvage sous la forme d'une course d'orientation, découverte des insectes lors d'une chasse aux trésors, escape game pour en apprendre davantage sur les pollinisateurs, apéro-jeux pour tester ses connaissances sur la biodiversité, sortie nocturne pour découvrir le monde des chauves-souris...
Pour en savoir plus sur le programme, nos partenaires et s'inscrire aux ateliers (les places sont limitées pour certaines animations) : https://urlz.fr/v8x5 Plus d'informations
: 09 64 40 84 65 / adaverio@cpie-centrecorse.fr