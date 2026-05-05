V - 50 ans de la création du FLNC – Jean-Pierre Susini : « On était respectés parce qu’on agissait par conviction, non par intérêt »

- Est-ce pour rétablir la vérité que vous avez décidé, 50 ans après, de parler alors que vous vous êtes longtemps tu, comme pour l’affaire d’Aleria ?

- Oui ! Cinquante ans après, j’ai accepté de parler parce que j’entends des choses qui sont loin de la vérité. Pour Aleria, les quatre premiers à entrer dans la cave Depeille sont Edmond (Simeoni), Pierrot (Susini), Louis (Sarocchi) et moi. Nous avons toujours refusé d’en parler parce que nous n’avons pas fait ça pour nous faire valoir. Nous étions tous les trois militants de Ghjustizia Paolina et nous avions tous les trois des contacts avec Edmond. Quand il avait besoin de quelque chose, il faisait appel à nous. Il ne faut pas oublier qu’il y avait une barbouze de France et d’autres barbouzes, des voyous manipulés par le procureur de l’époque, par Philippe Seguin, le préfet Riolacci, lui-même manipulé par Pasqua, avant de retourner un peu sa veste. Lorsque Edmond a fait la commémoration d’Aleria, on est arrivé un peu en avance, on attendait au bar l’Empereur, il y avait du monde. On discutait, chacun disait la sienne. Et puis des gens d’Ajaccio sont arrivés, l’un deux a commencé à dire : « Moi, je me rappelle, lorsque j’étais avec Edmond dans la villa quand il a sorti le gosse ». Là, c’était trop ! Je lui ai dit « Tu n’y était pas, alors maintenant tu te tais, je ne veux plus t’entendre ! ». A la villa, nous n’étions que tous les quatre, nous en treillis et armés, Edmond en short. Il y avait des touristes qui se sont échappés quand ils nous ont vu, en laissant un enfant dans le lit. Edmond a pris l’enfant et l’a porté aux parents. Il est revenu, il a fermé toutes les portes, et nous sommes partis. A la cave, nous n'étions pas nombreux, entre 15 et 17 personnes.



- Est-ce que Aleria a été un tournant ou une action comme une autre ?

- Non, Aleria n’a pas été une action comme une autre ! Ça aurait pu être un tournant, mais pas de la même façon. On aurait quand même créé le Front, parce qu’on l’avait déjà en tête, mais on serait répartis sur d’autres bases, beaucoup ne serait pas venus. Quand Edmond nous a contactés, j’y suis allé avec deux fusils mitrailleurs, un fusil d’assaut, 50 kg de dynamite et 50 kg de munitions dans des bidons de lait. A l’époque, j’avais les chèvres, j’ai dit à un autre berger : « Tu me gardes mes chèvres. Si je reviens, je les reprends. Si je ne reviens pas, je t'en fais cadeau ». Je n’ai rien dit à mes parents. On s’est préparés. Le but, s’ils donnaient l’assaut, c’était de tuer le plus possible de forces de l’ordre. Edmond ne voulait pas de violence, pas d’armes, sauf des fusils de chasse. Nous avons fait rentrer les armes discrètement par derrière, Edmond n’a rien vu, mais il s’en doutait. Pierrot Susini et d’autres militants de Ghjustizia Paolina étaient devant avec lui. Moi, je surveillais côté Bastia, avec un militant du Fiumorbu. Côté Aleria, les frères Lorenzoni surveillaient la Côte orientale. Le but de Poniatowski était d’arrêter le commando. On était tous d’accord qu’il était hors de question de se rendre, on voulait se battre jusqu’au bout.



- Vous attendiez-vous à ce déferlement militaire ?

- Non ! Il était prévu qu’on passe la nuit-là et la journée d’après, aller occuper une autre cave pour dénoncer le scandale de la viticulture en Corse. Mais on était paré à tout éventualité. On disait : il faut atteindre le point de non-retour. Quelques-uns étaient cachés dans la cave pour ne pas éveiller trop de soupçons, les autres, tout le groupe de Bastia, étaient à l’extérieur, loin de la cave. Si éventuellement, on était coincé et arrêté, c’est eux qui devaient passer à l’action. On avait prévu d’enlever le Colonel de l’armée et le Procureur de la République. Tout était préparé pour demander la libération du commando. C’était tout à fait dans les cordes de Ghjustizia Paolina, on n’avait aucun problème à faire ça. On était deux en haut des cuves, on avait fait un trou dans le toit, on avait des coussins, des couvertures, on n’a pas bougé de là-haut. On surveillait, on avait mis les trois fusils-mitrailleurs chargés sur trépied. On était en hauteur, ceux qui étaient en bas ne voyaient rien. On a vu des camions qui débarquaient des forces de l’ordres, sur le coup on n’a pas bien vu combien ils étaient. On nous a dit ensuite qu’ils étaient 1500. Avec Louis, on a veillé et a intercepté quatre flics qui étaient dans une SIMCA 1100. Compte tenu du discours d’Edmond au Congrès de Corte qui disait : « Etes-vous prêts à vous faire tuer ? » devant 8000 personnes qui applaudissaient, on s’est dit : c’est à nous de passer à l'action.



- Vous n’aviez peur de rien ?

- Non ! Non ! On était tous dans cet état d’esprit. Tout le monde avait pris ses dispositions, parce que personne n’était sûr de rentrer le soir. Sinon on restait à la maison ! On s’est dit, on y va, tout le monde n’attendait que ça. Tout le monde était d’accord, il n’y a eu aucun problème là-dessus. On travaillait tous, travailler pour nous n’était pas un passe-temps. Le lendemain matin, Louis, qui faisait des yaourts, me demande d’aller chercher les yaourts à Bastia pour qu’il puisse les livrer. Il ne s’était rien passé dans la nuit. Je pars avec la voiture, entre-temps les hélicoptères se positionnent au-dessus de la cave. C’est un bruit impressionnant ! Ils ont essayé de descendre en rappel, comme ils se sont pris deux ou trois coups de fusil de chasse, ils sont remontés et se sont barrés. Je n’ai pas pu aller loin, j’ai vu les auto-mitrailleuses. Je suis revenu alors qu’on comptait quitter la cave. On avait déjà tout emballé, on a du tout déballer et se remettre en position. En face, ça débarquait côté Bastia. A un moment donné, on entend parler au PP-8, le fameux talkie-walkie de l’armée, et je vois passer des caisses qui, vue leur grandeur, devaient contenir un lance-roquettes ou un fusil mitrailleur plié. Je les entends dire : « On progresse difficilement ». Pendant qu’ils faisaient leur numéro à Edmond devant la cave, ils comptaient rentrer par derrière parce qu’ils pensaient qu’il n’y avait personne. Je descends avertir Edmond qui discutait avec le préfet Guérin et les forces de l'ordre. Edmond me dit de tirer avec le fusil de chasse. Je remonte sur la cuve et je tire sur le premier qui s’avance. Ils se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient pas passer. Ils auraient pu me tuer parce que je faisais une belle cible, mais ils ne voulaient pas se battre, ils ne s’attendaient pas à ce qu’on soit aussi déterminé. A un moment donné, on voit de la fumée et des gaz lacrymogènes. On n’a pas entendu un coup de feu alors qu’il y a eu 180 impacts sur la première automitrailleuse, pour vous dire qu’ils ont tiré à fond. On n’a rien entendu, on a dû attendre que la fumée passe sous les portes pour le comprendre. La consigne était : si on nous attaque, on se défend. Quand on voit arriver un vol d’étourneaux dans les vignes, on comprend qu’ils sont nombreux. J’ai attendu qu’ils avancent pour tirer. Puis quelqu’un crie : « Halte au feu, halte au feu, on a des blessés ! ». C’était Pierrot qui était blessé.



- Qu’avez-vous fait alors ?

- Pendant que les autres s’occupaient de Pierrot, je suis allé prendre des munitions dans ma voiture qui était garée en face de la cave, les flics l’avaient renversée et s’étaient cachés derrière. Je leur ai demandé de sortir de là, ils n’ont pas bougé. Finalement, un officier est arrivé et leur a donné l’ordre de sortir et de s’éloigner. J’ai pris ce que je devais prendre. J’ai demandé à l’officier : « Qu’est-ce que vous êtes venu faire ici ? ». Il m’a répondu : « On nous a dit qu’il fallait prêter main forte pour les incendies ». Ils étaient blancs. D’après moi, ils ne savaient pas qu’ils venaient nous affronter. Je suis retourné dans la cave. Max est arrivé et nous dit qu’il y avait deux morts chez eux. J’ai su, par la suite, qu’un avait été tué par une balle de 7-62 en pleine bouche et l’autre par une balle de 8 mm dans la tempe. Je pense que c’est un ricochet sur l’automitrailleuse, on n’avait pas de 8 mm. Max nous dit qu’il avait négocié, qu’il fallait rendre les armes, donné notre carte d’identité et qu’ensuite, on rentrait chez nous. Je n’étais pas d’accord. On était parti pour la guerre, il était hors de question de se rendre. On devait sortir coûte que coûte, quitte à y laisser des plumes. Il y avait un camion chargé de sac de ciment, que l’on a vidé. Une partie du commando est partie en camion, l’autre par les vignes. Ça a été un peu la débandade parce des militants étaient arrivés entre temps par les vignes. Arrivés à Aleria, il y a un barrage de CRS, le chauffeur ralentit. J’étais avec Jean-Charles Antolini et Francis Sigurani. Il me restait des munitions, je lâche une rafale au-dessus du barrage, les CRS sautent dans les fossés tandis que les gens d’Aleria, qui étaient là, applaudissent. On est passé.