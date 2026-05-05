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En Corse, de “fortes vagues” attendues sur les plages de la côte orientale


Léana Serve le Mardi 5 Mai 2026 à 10:14

La préfecture de Haute-Corse alerte sur un phénomène de « fortes vagues » et un risque important de noyade sur les plages de la côte orientale corse. Le phénomène devrait durer toute la journée de ce mardi, au moins jusqu’à minuit.



Photo d'illustration
Photo d'illustration

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse alerte sur un phénomène de « fortes vagues » et un « risque important de noyade » sur les plages de la côte orientale ce mardi entre 8 heures et minuit. Face à ces conditions, elle appelle la population à « éviter la baignade et les activités nautiques, consulter impérativement les drapeaux avant toute activité sur les plages, éviter les plages non surveillées et privilégier les zones surveillées ».
 

Si vous êtes témoin d’une personne en train de se noyer, prévenez immédiatement les secours en appelant le 112, le 16 ou le 18. Si vous êtes témoin ou victime d’un problème en mer, appelez le numéro d’urgence 196, gratuit depuis un téléphone fixe ou portable, et disponible 7j/7, 24h/24. Il permet de joindre les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage CROSS MED, pour signaler des personnes en difficulté en mer.






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