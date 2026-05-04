Sarrola-Carcopino : la Chambre régionale des comptes pointe de graves dérives de gestion

Commune en forte croissance démographique, Sarrola-Carcopino (3 280 habitants) n’a pas su anticiper les conséquences de son développement. La juridiction financière souligne l’absence de stratégie claire pour orienter les décisions du conseil municipal, des commissions peu actives, ainsi qu’une information jugée insuffisante tant pour les élus que pour le publicsouligne le rapport.La gestion de la commande publique est particulièrement critiquée par la chambrée régionale des comptes. Faute de pilotage et de compétences suffisantes, certaines procédures se sont affranchies des règles en vigueur, tandis que d’autres ont généré retards et surcoûts, sans recherche d’efficacité économique.Ces dysfonctionnements se retrouvent dans le projet de groupe scolaire et de crèche communale. Lancé sans études de faisabilité suffisantes, le programme a vu son coût dériver fortement, passant de 12,6 millions d’euros à 17,4 millions d’euros hors taxes, avec une estimation finale proche de 22 millions d’euros toutes taxes comprises. Le chantier est aujourd’hui à l’arrêt, faute de financements, alors que 1,3 million d’euros ont déjà été engagés.La Chambre pointe également des irrégularités comptables, notamment l’absence de mise en œuvre de la comptabilité d’engagement, pourtant obligatoire, ce qui compromet la sincérité budgétaire et le suivi des investissements.Sur le plan financier, la situation s’est nettement dégradée entre 2019 et 2024. Les charges ont progressé plus rapidement que les recettes et, en 2023, la capacité d’autofinancement est devenue négative, ne permettant plus de couvrir le remboursement de la dette. Celle-ci s’est alourdie avec la souscription anticipée d’un emprunt de 2,9 millions d’euros destiné au projet scolaire.Face à ce constat, la Chambre régionale des comptes appelle la commune à réagir rapidement. Elle recommande de revoir le dimensionnement du projet d’équipements scolaires et d’engager des mesures d’économie pour rétablir sa capacité d’autofinancement. Au total, trois recommandations et dix rappels au droit ont été formulés.