Handisport : la CAB lance une première session de basket fauteuil le 7 mai au Cosec Pepito Ferretti

Pour Jean-Philippe Thibaudeau, directeur des politiques sportives de la CAB, cette journée s'inscrit dans un tournant clair. "La CAB rentre dans une période de redynamisation de sa politique sportive, avec parmi ses priorités l'accès au sport pour tous, des scolaires aux seniors, en passant par l'inclusion et le public en situation de handicap." Après 15 millions d'euros investis sur les infrastructures sportives au cours de la dernière mandature, les équipements sont désormais accessibles à tous les publics. "Aujourd'hui, il y a un manque très important, pas seulement sur le territoire de la CAB, mais sur l'ensemble de la Corse. Vous avez très peu de compétitions et d'activités organisées à destination d'un public en situation de handicap."
Le basket fauteuil a été choisi précisément parce qu'il permet à des valides et des personnes en situation de handicap de pratiquer ensemble. "C'est pour ça qu'on a voulu choisir un sport qui permettait aux valides et aux non-valides de cohabiter. C'est la première petite pierre qu'on met à l'édifice." L'événement est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. Les inscriptions sont possibles via le site de l'APF France Handicap.
Le basket fauteuil a été choisi précisément parce qu'il permet à des valides et des personnes en situation de handicap de pratiquer ensemble. "C'est pour ça qu'on a voulu choisir un sport qui permettait aux valides et aux non-valides de cohabiter. C'est la première petite pierre qu'on met à l'édifice." L'événement est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. Les inscriptions sont possibles via le site de l'APF France Handicap.
Une table ronde et des ambitions concrètes
Cette journée du jeudi 7 mai constitue une première étape structurante. À l'issue de la session d'entraînement, une table ronde réunira les différents acteurs du sport et du handisport pour réfléchir à la pérennisation du basket fauteuil sur le territoire. L'objectif affiché est de mettre en place, dès la rentrée de septembre, un créneau hebdomadaire dédié au basket fauteuil et au sport inclusif. Dans un second temps, le tennis fauteuil et la natation handisport, baptisée handi-swim, sont également envisagés.
Pour mener à bien ce projet, la CAB s'appuie sur des partenaires de référence : l'APF France Handicap, les clubs de basket de Furiani et l'EFOB, mais aussi Sébastien Mesnil, ancien manager de l'équipe de France féminine de basketball, qui assurera l'organisation des séances d'entraînement. La session est ouverte à tous, valides et personnes en situation de handicap. Les inscriptions sont possibles via le site de l'APF France Handicap.
Pour mener à bien ce projet, la CAB s'appuie sur des partenaires de référence : l'APF France Handicap, les clubs de basket de Furiani et l'EFOB, mais aussi Sébastien Mesnil, ancien manager de l'équipe de France féminine de basketball, qui assurera l'organisation des séances d'entraînement. La session est ouverte à tous, valides et personnes en situation de handicap. Les inscriptions sont possibles via le site de l'APF France Handicap.
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