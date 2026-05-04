Handisport : la CAB lance une première session de basket fauteuil le 7 mai au Cosec Pepito Ferretti

Pour Jean-Philippe Thibaudeau, directeur des politiques sportives de la CAB, cette journée s'inscrit dans un tournant clair. "La CAB rentre dans une période de redynamisation de sa politique sportive, avec parmi ses priorités l'accès au sport pour tous, des scolaires aux seniors, en passant par l'inclusion et le public en situation de handicap." Après 15 millions d'euros investis sur les infrastructures sportives au cours de la dernière mandature, les équipements sont désormais accessibles à tous les publics. "Aujourd'hui, il y a un manque très important, pas seulement sur le territoire de la CAB, mais sur l'ensemble de la Corse. Vous avez très peu de compétitions et d'activités organisées à destination d'un public en situation de handicap."

Le basket fauteuil a été choisi précisément parce qu'il permet à des valides et des personnes en situation de handicap de pratiquer ensemble. "C'est pour ça qu'on a voulu choisir un sport qui permettait aux valides et aux non-valides de cohabiter. C'est la première petite pierre qu'on met à l'édifice." L'événement est ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. Les inscriptions sont possibles via le site de l'APF France Handicap.