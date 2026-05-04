Il y a 50 ans la création du FLNC : une une séquence majeure de l’histoire contemporaine de la corse

(Photo Gérard Baldocchi)
À cette occasion, Corse Net Infos proposera tout au longe de cette journée du 5 mai 2026 une série d’articles structurée autour de trois axes.
D’abord, un retour en arrière pour éclairer le contexte d’avant 1976 avec la. montée des revendications nationalistes, des tensions économiques et foncières, et la rupture provoquée par les événements d’Aléria en 1975, qui précèdent la création du mouvement clandestin.
Ensuite, l’avènement du FLNC enrichi par des témoignages, notamment sous forme de vidéos et d’entretiens avec certains de ses premiers animateurs ou observateurs de l’époque.
Enfin, CNI abordera la fin officielle de la lutte armée en 2014, lorsque le FLNC a annoncé une trêve, ouvrant une nouvelle phase politique en Corse.
Donner des repères et proposer une lecture accessible d’une histoire encore sensible, sans simplification ni parti pris : cette série n'a pas d'autre objectif.
D’abord, un retour en arrière pour éclairer le contexte d’avant 1976 avec la. montée des revendications nationalistes, des tensions économiques et foncières, et la rupture provoquée par les événements d’Aléria en 1975, qui précèdent la création du mouvement clandestin.
Ensuite, l’avènement du FLNC enrichi par des témoignages, notamment sous forme de vidéos et d’entretiens avec certains de ses premiers animateurs ou observateurs de l’époque.
Enfin, CNI abordera la fin officielle de la lutte armée en 2014, lorsque le FLNC a annoncé une trêve, ouvrant une nouvelle phase politique en Corse.
Donner des repères et proposer une lecture accessible d’une histoire encore sensible, sans simplification ni parti pris : cette série n'a pas d'autre objectif.
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