« Pratiques barbouzardes » : le STC contre-attaque après la découverte d’un micro et d’une balise sous une voiture appartenant au syndicat

Des recours limités et une opacité dénoncée

Autre difficulté : l’accès aux recours. Si le dispositif a été installé dans un cadre judiciaire légal, il suppose l’existence d’une commission rogatoire. Mais dans ce cas, les informations ne deviennent accessibles qu’à partir du moment où une procédure est engagée contre une personne identifiée (garde à vue, mise en examen, etc.).



Or, en l’absence de toute procédure connue visant un membre du STC, le flou demeure total. « Nous ne savons ni d’où vient ce dispositif, ni quelle juridiction pourrait en être à l’origine », constate Me Poli, évoquant une situation juridiquement « opaque » et difficile à contester. Elle n’exclut pas non plus, sans l’affirmer, la possibilité d’une installation hors cadre légal, ce qui renforcerait encore la gravité des faits.



Présent aux côtés du syndicat, André Paccou a apporté le soutien de la Ligue des droits de l’homme, tout en élargissant le débat. Pour lui, cette affaire s’inscrit dans une évolution plus globale vers une « société de surveillance » où les moyens d’intrusion dans la vie privée se multiplient. « La géolocalisation et la sonorisation donnent accès à des données personnelles, parfois dans des espaces assimilés à un domicile », rappelle-t-il, soulignant que le véhicule peut juridiquement être considéré comme tel.



Il insiste sur le principe de proportionnalité, fondement du droit : ces techniques ne peuvent être utilisées que pour répondre à des objectifs précis, notamment dans le cadre d’enquêtes criminelles. « Dès lors que l’on touche à une organisation syndicale, la question devient encore plus sensible », avertit-il.



Au-delà de l’aspect juridique, le STC entend faire de cette affaire un combat politique. Le syndicat réclame « des réponses immédiates, claires et sans ambiguïté » de la part de l’État et s’interroge publiquement : « À qui a-t-on donné l’ordre d’installer ce dispositif ? Sur quelle base légale ? Sous quel contrôle réel ? »



Dans son communiqué, il réaffirme qu’aucune « manœuvre dilatoire » ne sera acceptée et appelle à une prise de conscience collective. « Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’une tendance lourde qui menace les droits démocratiques », estime l’organisation. Malgré les inquiétudes, le syndicat affirme rester déterminé : « Nos militants restent irréprochables et dignes, leur engagement s’inscrit uniquement dans le respect du droit et du combat démocratique. »