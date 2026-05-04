« Pratiques barbouzardes » : le STC contre-attaque après la découverte d’un micro et d’une balise sous une voiture appartenant au syndicat

Face à une cinquantaine de soutiens rassemblés derrière la tribune, le ton est grave. « L’installation clandestine d’un micro dans l’intérieur d’un véhicule utilisé dans le cadre d’activités syndicales constitue un acte d’une gravité exceptionnelle », tonne d’entrée Jean-Toussaint Poli, secrétaire général adjoint du syndicat.
Dans un communiqué, le syndicat évoque « une atteinte frontale aux libertés syndicales » et « une tentative d’intimidation de l’ensemble de notre organisation ». Le véhicule visé, utilisé quotidiennement par des militants, est officiellement immatriculé au nom du STC, ce qui, selon ses responsables, confère à l’affaire une dimension collective particulièrement préoccupante.
Une découverte jugée « d’une gravité exceptionnelle »
Le STC ne se contente pas de dénoncer un fait isolé. Il inscrit cette découverte dans une logique plus large de pression et de surveillance. « Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces méthodes indignes qui s’inscrivent dans une logique de surveillance ciblée et de mise sous pression visant des militants du STC », affirme le syndicat.
Pour ses dirigeants, cette affaire intervient dans un contexte insulaire déjà tendu, marqué par le développement du narcotrafic et du grand banditisme. Une situation qui rend, selon eux, d’autant plus incompréhensible l’utilisation de moyens étatiques contre des militants syndicaux. « Il est inadmissible de constater que les moyens de l’État français semblent, une fois encore, mobilisés prioritairement contre des militants patriotiques », insiste Jean-Toussaint Poli. Derrière cette dénonciation, le STC pointe une inversion des priorités et une dérive politique inquiétante, estimant que « cette logique globale constitue une faute grave et une menace directe pour la démocratie ».
Sur le plan juridique, l’affaire soulève de nombreuses questions. Me Laura Maria Poli, avocat au barreau d’Ajaccio, rappelle que la géolocalisation et la sonorisation sont effectivement autorisées en droit français, mais uniquement dans un cadre très encadré. « Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction », explique-t-elle. Or, dans ce cas précis, le matériel a été installé sur un véhicule appartenant à une organisation syndicale, et non à une personne ciblée.
Dans un communiqué, le syndicat évoque « une atteinte frontale aux libertés syndicales » et « une tentative d’intimidation de l’ensemble de notre organisation ». Le véhicule visé, utilisé quotidiennement par des militants, est officiellement immatriculé au nom du STC, ce qui, selon ses responsables, confère à l’affaire une dimension collective particulièrement préoccupante.
Une découverte jugée « d’une gravité exceptionnelle »
Le STC ne se contente pas de dénoncer un fait isolé. Il inscrit cette découverte dans une logique plus large de pression et de surveillance. « Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces méthodes indignes qui s’inscrivent dans une logique de surveillance ciblée et de mise sous pression visant des militants du STC », affirme le syndicat.
Pour ses dirigeants, cette affaire intervient dans un contexte insulaire déjà tendu, marqué par le développement du narcotrafic et du grand banditisme. Une situation qui rend, selon eux, d’autant plus incompréhensible l’utilisation de moyens étatiques contre des militants syndicaux. « Il est inadmissible de constater que les moyens de l’État français semblent, une fois encore, mobilisés prioritairement contre des militants patriotiques », insiste Jean-Toussaint Poli. Derrière cette dénonciation, le STC pointe une inversion des priorités et une dérive politique inquiétante, estimant que « cette logique globale constitue une faute grave et une menace directe pour la démocratie ».
Sur le plan juridique, l’affaire soulève de nombreuses questions. Me Laura Maria Poli, avocat au barreau d’Ajaccio, rappelle que la géolocalisation et la sonorisation sont effectivement autorisées en droit français, mais uniquement dans un cadre très encadré. « Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction », explique-t-elle. Or, dans ce cas précis, le matériel a été installé sur un véhicule appartenant à une organisation syndicale, et non à une personne ciblée.
« Si l’objectif était de viser un militant, le dispositif aurait dû être placé sur ses biens personnels, pas sur un véhicule collectif », souligne l’avocate, qui s’interroge ouvertement : « Peut-on sérieusement suspecter un syndicat d’avoir commis une infraction ? »
Cette configuration laisse planer l’hypothèse d’une surveillance élargie visant l’ensemble des militants ayant accès au véhicule. Une perspective jugée « extrêmement problématique » au regard des principes de l’État de droit.
Des recours limités et une opacité dénoncée
Autre difficulté : l’accès aux recours. Si le dispositif a été installé dans un cadre judiciaire légal, il suppose l’existence d’une commission rogatoire. Mais dans ce cas, les informations ne deviennent accessibles qu’à partir du moment où une procédure est engagée contre une personne identifiée (garde à vue, mise en examen, etc.).
Or, en l’absence de toute procédure connue visant un membre du STC, le flou demeure total. « Nous ne savons ni d’où vient ce dispositif, ni quelle juridiction pourrait en être à l’origine », constate Me Poli, évoquant une situation juridiquement « opaque » et difficile à contester. Elle n’exclut pas non plus, sans l’affirmer, la possibilité d’une installation hors cadre légal, ce qui renforcerait encore la gravité des faits.
Présent aux côtés du syndicat, André Paccou a apporté le soutien de la Ligue des droits de l’homme, tout en élargissant le débat. Pour lui, cette affaire s’inscrit dans une évolution plus globale vers une « société de surveillance » où les moyens d’intrusion dans la vie privée se multiplient. « La géolocalisation et la sonorisation donnent accès à des données personnelles, parfois dans des espaces assimilés à un domicile », rappelle-t-il, soulignant que le véhicule peut juridiquement être considéré comme tel.
Il insiste sur le principe de proportionnalité, fondement du droit : ces techniques ne peuvent être utilisées que pour répondre à des objectifs précis, notamment dans le cadre d’enquêtes criminelles. « Dès lors que l’on touche à une organisation syndicale, la question devient encore plus sensible », avertit-il.
Au-delà de l’aspect juridique, le STC entend faire de cette affaire un combat politique. Le syndicat réclame « des réponses immédiates, claires et sans ambiguïté » de la part de l’État et s’interroge publiquement : « À qui a-t-on donné l’ordre d’installer ce dispositif ? Sur quelle base légale ? Sous quel contrôle réel ? »
Dans son communiqué, il réaffirme qu’aucune « manœuvre dilatoire » ne sera acceptée et appelle à une prise de conscience collective. « Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’une tendance lourde qui menace les droits démocratiques », estime l’organisation. Malgré les inquiétudes, le syndicat affirme rester déterminé : « Nos militants restent irréprochables et dignes, leur engagement s’inscrit uniquement dans le respect du droit et du combat démocratique. »
Autre difficulté : l’accès aux recours. Si le dispositif a été installé dans un cadre judiciaire légal, il suppose l’existence d’une commission rogatoire. Mais dans ce cas, les informations ne deviennent accessibles qu’à partir du moment où une procédure est engagée contre une personne identifiée (garde à vue, mise en examen, etc.).
Or, en l’absence de toute procédure connue visant un membre du STC, le flou demeure total. « Nous ne savons ni d’où vient ce dispositif, ni quelle juridiction pourrait en être à l’origine », constate Me Poli, évoquant une situation juridiquement « opaque » et difficile à contester. Elle n’exclut pas non plus, sans l’affirmer, la possibilité d’une installation hors cadre légal, ce qui renforcerait encore la gravité des faits.
Présent aux côtés du syndicat, André Paccou a apporté le soutien de la Ligue des droits de l’homme, tout en élargissant le débat. Pour lui, cette affaire s’inscrit dans une évolution plus globale vers une « société de surveillance » où les moyens d’intrusion dans la vie privée se multiplient. « La géolocalisation et la sonorisation donnent accès à des données personnelles, parfois dans des espaces assimilés à un domicile », rappelle-t-il, soulignant que le véhicule peut juridiquement être considéré comme tel.
Il insiste sur le principe de proportionnalité, fondement du droit : ces techniques ne peuvent être utilisées que pour répondre à des objectifs précis, notamment dans le cadre d’enquêtes criminelles. « Dès lors que l’on touche à une organisation syndicale, la question devient encore plus sensible », avertit-il.
Au-delà de l’aspect juridique, le STC entend faire de cette affaire un combat politique. Le syndicat réclame « des réponses immédiates, claires et sans ambiguïté » de la part de l’État et s’interroge publiquement : « À qui a-t-on donné l’ordre d’installer ce dispositif ? Sur quelle base légale ? Sous quel contrôle réel ? »
Dans son communiqué, il réaffirme qu’aucune « manœuvre dilatoire » ne sera acceptée et appelle à une prise de conscience collective. « Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’une tendance lourde qui menace les droits démocratiques », estime l’organisation. Malgré les inquiétudes, le syndicat affirme rester déterminé : « Nos militants restent irréprochables et dignes, leur engagement s’inscrit uniquement dans le respect du droit et du combat démocratique. »
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