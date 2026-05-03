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Les Ponettes en route pour la finale


GAP le Dimanche 3 Mai 2026 à 21:14

Ce dimanche les Bastiaises se sont largement imposées lors de la demi-finale aller et sont en route pour le bouclier territorial à X. C'est dans tous les cas ce que laisse présager le score de la demi-finale aller qui est jouée sur le terrain des Infernales de la Cadière. Un match à sens unique dans la mesure où les joueuses locales ont vécu "l'enfer" en s'inclinant à domicile sur le score de 61 à 15. A l'évidence avant même le match retour ce dimanche 10 mai à Volpaghju, les partenaires d'Angie Manca sont en position plus que favorable.
Il reste désormais à préparer la finale qui interviendra dans la foulée. L'occasion pour les Ponettes d'étoffer leur palmarès dans ce championnat territorial à X.







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