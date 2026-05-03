Des boues rouges aux nuits bleues : Le film évènement sur les origines du nationalisme corse

- Pourquoi avez-vous fait le choix de stopper votre récit juste après Aleria ?

- Jean-Baptiste Andreani : C’est une question de narration. Le format du film était de 52 minutes, et on aurait maltraité les évènements si on avait excédé la période de cinq ans que l’on traite dans le film. Il a fallu faire un casting qualitatif de témoins, un casting de rencontre et d’osmose. On voulait que toutes les personnes, qui interviennent dans notre film, soient directement liées aux évènements. On ne voulait pas quelqu’un qui parle d’un évènement sans l’avoir vécu. Donc, pas d’historien, pas de sachant, pas de gens qui ont eu une action militante 20 ou 30 ans après. Cela ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c’était la parole de témoins qui, dans leur jeunesse, avaient entendu parler de l’Argentella, des Boues rouges et des Nuits bleues, l’avaient vécu et avaient fait des manifestations, des gens qui ont eu un rôle-clé lors de cette période. Il nous a fallu du temps pour mettre en place ce casting resserré. L’intérêt aussi pour nous, c’était d’avoir la parole de témoins encore vivants qui ont fait peut-être leur dernier témoignage sur une page de leur vie. Max Simeoni est décédé au cours de notre tournage, nous le regrettons. Garder ces derniers souvenirs, cette subjectivité de l’époque, est très important. À partir du moment où on l’a fixée, on a eu du matériau pour commencer à écrire l’histoire et à cristalliser les évènements.



- Lionel Boisseau : Le choix éditorial était vraiment de s’axer sur une période très précise. D’ailleurs, le titre le dit clairement. Et surtout, c’était le bon moment. Les témoins avaient envie de parler. Jean-Pierre Susini raconte l’attentat du Scarlino, le navire pollueur de la Montedison, il assume le fait de dire qu’il y était, alors que jusque-là, il disait : « on ». Les gens qui parlent dans le film, nous avons pris le temps de les rencontrer plusieurs fois pour recueillir la meilleure parole possible. Nous avons eu la chance de pouvoir prendre ce temps-là, d’exclure totalement les gens qui n’avaient pas participé. Ce qui est assez amusant aujourd’hui, c’est que de nombreux militants s’arrogent le fait d’avoir participé à ces différentes actions. Cette idée énerve beaucoup ceux qui y étaient vraiment. Jean-Pierre Susini nous a dit : « Il y avait 4000 personnes sur le Scarlino ! ». Comme c’était des actions clandestines, n’importe qui peut prétendre qu'il y était ! Jeudi soir, après la projection, les témoins ont rappelé que c’était eux qui avaient fait les actions, pas les autres.



- Cela a-t-il été difficile de faire le tri entre les vrais et faux acteurs ?

- Lionel Boisseau : Non ! On savait qui était les bons, il n’y avait pas de doute là-dessus ! Certains s’étaient déjà exprimés. Une des surprises du casting a été Alain Peraldi qui, jusque-là, ne s’était pas beaucoup exprimé, et que nous avons découvert lors des commémorations d’Aleria où il a parlé en tant que président de l'association Aleria 75. En entendant sa parole, nous lui avons demandé de participer au film, parce que c’est une voix un peu différente, un militant qui a eu une autre vie. Je crois que c’est l’une des belles paroles du film parce que la moins attendue. Jean-Pierre Susini, Nanou Battestini, Louis Sarocchi s’étaient déjà exprimés. Alain Peraldi apporte d’autres mots, un autre regard. Le temps passé sur le film vient aussi de là. Il fallait qu’on trouve la bonne manière, les bons intervenants. Il ne faut pas non plus oublier le temps de recherche des archives qui est très important. Il y a beaucoup d’archives qui coûtent cher. Les films se financent toujours de la même manière, la chaîne de diffusion, le CNC…, et c’est grâce à l’aide de la Collectivité de Corse que nous avons pu obtenir un certain nombre d’archives, dont certaines étaient assez peu vues. C’est de la aussi que vient la réussite du film : l’esthétisme, les archives et la force des témoignages.



- Vous êtes-vous heurtés à des difficultés ?

- Lionel Boisseau : Il fallait déjà tous les deux être d’accord sur le contenu. C’était le plus simple. Il a fallu ensuite valider une narration avec nos producteurs : Marc Andreani d’Injam Production, que je connais depuis très longtemps et avec lequel j’ai fait mes films sur le Sporting, et Jérome Paoli de Storia Production, que l’on a découvert avec ce film. Il y a eu beaucoup de discussions avec nos producteurs, qui sont vraiment parties prenantes parce que c’est une histoire qu’ils connaissent bien, et aussi avec France 3 Via Stella et Public Sénat. Nous avions des envies qui ne correspondait pas forcément à ce qu’attend un diffuseur. Nous sommes contents d’avoir une diffusion sur Public Sénat, c’est-à-dire une diffusion nationale. Mais, on ne s’adresse pas éditorialement de la même façon à un public corse et à un public continental. Il y a des choses évidentes pour un public corse qui ne le sont pas pour un public continental. D’où la dimension pédagogique du film pour avoir une audience large. On s’est rendu compte à la projection que cette dimension pédagogique continentale peut aussi servir à un public corse plus jeune qui n’a pas forcément les clés qu’ont les autres générations.



- Jean-Baptiste Andreani : Via Stella et Public Sénat sont deux chaînes totalement différentes. L’une est une chaîne régionale et l’autre, une chaîne nationale, parlementaire, donc une chaîne politique qui traite des sujets de société, d’histoire, un peu pointus. Le sujet, que nous traitons, est très particulier, très sensible, pour une chaîne continentale parce que la Corse et la France ont une histoire tumultueuse de plus de 2 siècles et demi. Je me demande si la France et ses médias ont fait la paix avec l’histoire contemporaine. C’est une vraie question ! Il y a un vrai malaise. On ne commence à parler de la guerre d’Algérie, de la Collaboration que depuis une dizaine d’années seulement. On parle très peu de l’Asie du Sud-Est et de l’Indochine, ou de la présence française en Afrique. Globalement, il faut du temps en France pour s’exprimer librement, sans encombre, sur l’histoire contemporaine. Sur ce fait précis de l’histoire corse, la naissance d’un mouvement de violence politique, agrégé à un mouvement public, c’est encore plus compliqué ! On ne sait pas trop comment l’aborder, qu’est-ce que l’on peut dire qui soit politiquement correct, qu’est-ce qu’on peut rappeler ? Quelles sont les limites ? L’affaire Érignac a été un choc, un traumatisme, à la fois, pour la Corse et le continent. Les Nuits bleues dans les années 80 avaient fini par prendre un caractère un peu folklorique, on se demandait avec un sourire en coin : « quelle est la gendarmerie qui va exploser cette nuit ? ». Le film « L’enquête Corse » traite la question de manière extrêmement légère. Avec l’affaire Érignac, on change complètement d’avis. Le public continental comprend qu’il ne connaît pas du tout la Corse, les raisons de ce combat, ce qui se passe, pourquoi un préfet est mort. Il faut faire très attention à ce qu’on dit et la manière dont les choses peuvent être perçues. Mais nous, notre rôle en tant que réalisateurs est de dire les choses telles qu’elles se sont passées, sans jugement et sans appréciation personnelle. C’est pour cela que nous sommes en tandem, pour essayer de mettre avec le sujet le plus à distance possible et de lui donner le moins de connotation possible. C’est l’effort que nous avons essayé de faire.