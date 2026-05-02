Swan Bonifacio Challenge - Une très belle édition 2026

Après les Swan 28, la semaine passée, ce sont les Swan 36, 42 et 50 qui ont pris possession de la pointe extrême sud de la Corse pour cette seconde semaine de régates. Un vent de secteur Nord-Est a régné tout au long de cette semaine dans les bouches de Bonifacio. Après la régate d'entraînement mardi, on entrait dès le lendemain dans le vif du sujet avec deux premières régates, suivies par deux autres manches disputées jeudi. Ce vendredi, le vent de Nord-Est trop important , dépassant la limite autorisée, des 25 nœuds, contraignait les équipages à demeurer à quai dans la Cité des Falaises. Un répit qui précédait cette journée de samedi d'autant plus décisive que les écarts dans les différentes catégories étaient réduits et par conséquent la lutte s'annonçait intense pour cette ultime journée. Le vent de secteur Nord-Est de 15 nœuds permettait la mise en place des trois dernières régates de cette Swan Bonifacio Challenge 2026.





Au terme de celles-ci, les vainqueurs dans les différentes catégories étaient connus. Ainsi, chez les Swan 36, c'est Spot de Giangiacomo Serena di Lapigio qui s'imposait avec 11 points. Au niveau des Swan 42, le succès était espagnol avec Pez De Abril de José Maria Meseguer (7 points). Enfin du côté des Swan 50, la plus haute marche du podium est revenue à Hatari de l'Allemand Marcus Brennecke (12 points)





La remise des prix en présence du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci a mis un terme à cette édition 2026 de la Swan Bonifacio Challenge.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2027.