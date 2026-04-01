Coggia : causerie consacrée aux plantes sauvages comestibles

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Une causerie consacrée aux plantes sauvages comestibles est organisée samedi 25 avril à 10 heures à l’ancienne école de Coggia village.
Animée par Gabriel Chapuis, auteur du site « Les plantes de Balogna », la rencontre portera sur les usages culinaires de ces plantes. L’événement est gratuit et sera suivi d’un apéritif.
Un menu spécial est également proposé à l’auberge de Coggia (tourte aux blettes, agneau rôti aux herbes sauvages, brocciu à la menthe), sur réservation.
Une cueillette collective sur les chemins est prévue la semaine suivante.
Organisation : association Culori di Coghja.
Renseignements : culoridicoghja@gmail.com / 06 20 65 79 28.