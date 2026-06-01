L’Art baroque à Bastia - Enfants des classes CHAV et Ensemble Vocal réunis dans la cathédrale Sainte-Marie

Sous la direction de Jean-Paul Bonnevalle, ce projet de transmission a réuni sur une même scène les enfants des classes à horaires aménagés et les choristes adultes du Conservatoire, pour un dialogue musical entre générations. Le chant était ici au cœur du parcours scolaire grâce aux élèves de la classe CHAV (Classes à Horaires Aménagés Voix), qui suivent un enseignement choral spécifique en parallèle de leur scolarité. Ils ont interprété un répertoire exigeant avec sérieux et fraîcheur, aux côtés des adultes de l’Ensemble Vocal du Conservatoire et des élèves de la classe de chant d’Anne-Marie Grisoni.





Le public bastiais a ainsi eu le privilège d’entendre des œuvres spécialement choisies pour cette soirée du 9 juin. L’ensemble a été porté par deux instrumentistes spécialisés, Élisée Lancerotto à l’orgue positif et Martin Bauer à la viole de gambe, un duo complice indispensable pour restituer toutes les nuances de l’esthétique baroque.

Le Conservatoire de Corse Henri Tomasi de Bastia a refermé une nouvelle année musicale par un concert exceptionnel, porté à la fois par la qualité des interprètes et par la présence d’un public venu partager ce grand moment. La cathédrale était comble, l’écoute attentive, l’émotion palpable. Tout était réuni pour célébrer la musique dans ce qu’elle a de plus beau, le partage.





Les élèves du conservatoire ont vécu un moment d’une rare intensité. Un de ces instants qui récompensent les heures de travail, les exigences du répertoire, les inquiétudes parfois, et qui rappellent pourquoi ils aiment tant la musique.

Cette année s’achève donc sur une immense satisfaction et de précieux souvenirs. Mais l’aventure continue déjà. Le programme de la prochaine rentrée est déjà connu, un répertoire aussi magnifique qu’exigeant, qui leur demandera à nouveau travail, rigueur et persévérance. Et c’est avec enthousiasme qu'ils se préparent à relever ce nouveau défi, forts de tout ce que cette année leur a appris et de ce qu’elle leur a permis de vivre ensemble.

