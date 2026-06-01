Face au risque feu de forêt, la préfecture de Corse-du-Sud appelle à la vigilance

La rédaction le Samedi 13 Juin 2026 à 15:00

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la préfecture de Corse-du-Sud appelle la population à la plus grande vigilance face à un risque incendie déjà élevé. Après un printemps exceptionnellement sec et chaud, les autorités rappellent les règles à respecter et annoncent le renforcement du dispositif de lutte contre les feux de forêt à l'approche de l'été.