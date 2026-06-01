Face au risque feu de forêt, la préfecture de Corse-du-Sud appelle à la vigilance

Le ton de la saison est donné avant même le début de l'été. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la préfecture de Corse-du-Sud appelle à la vigilance face au risque déjà prégnant de feu de forêt. « À la suite d’un printemps exceptionnellement sec et chaud, l’ensemble des acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt en Corse-du-Sud appellent à la vigilance face à une sécheresse d'ores et déjà prononcée de la végétation », indique les autorités en avançant des chiffres qui témoignent déjà de cette situation.
Selon le communiqué, le SIS 2A est en effet déjà intervenu sur « 50 départs de feu depuis le début de l'année, pour une surface brûlée de 17,35 ha, soit un niveau d'intervention deux fois supérieur à la même période en 2025 ».
Pour faire face à ce risque précoce, « le dispositif estival de lutte contre les feux de forêt entame sa montée en puissance depuis ce 1er juin notamment à travers le renforcement du dispositif du SIS 2A, le déclenchement des moyens de veille quotidienne et l'arrivée échelonnée des renforts nationaux », précise la préfecture.
Il est également rappelé que tous les jours à 18 heures les préfectures mettent à disposition une carte du risque précisant les recommandations en matière de fréquentation des espaces naturels et de travaux en milieux naturels pour le lendemain. Celle-ci est disponible sur les sites départementaux de l’État : www.corse-du-sud-.gouv.fr et www.haute-corse.gouv.fr
La population est invitée à consulter ces cartes avant toute promenade en forêt.
Interdiction totale d'emploi du feu à partir du 15 juin
Alors que 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons réflexes, les autorités rappellent également qu'« une interdiction totale d'emploi du feu entre en vigueur chaque année du 15 juin au 30 septembre au moins sur l'île ». Cette mesure concerne « toute personne, y compris les propriétaires et leurs ayants-droits ».
De facto, à compter de lundi il sera strictement interdit : « d'incinérer des végétaux et déchets verts », « d’utiliser des barbecues, sauf sur une surface incombustible d’une parcelle bâtie, réglementairement débroussaillée, disposant d’eau et d’un moyen d’alerte », « de fumer dans les bois, forêts, landes, maquis et jusqu’à 200 mètres de ceux-ci », « d'utiliser des réchauds en milieu naturel ou de faire des feux de camp », ou encore « d'employer des objets incandescents (feux d'artifice, pétards, etc.) ».
« Le non-respect de ces interdictions expose les contrevenants à leur responsabilité civile et à des poursuites pénales. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 100 000 € d'amende et des peines d'emprisonnement », avertit enfin la préfecture.
Selon le communiqué, le SIS 2A est en effet déjà intervenu sur « 50 départs de feu depuis le début de l'année, pour une surface brûlée de 17,35 ha, soit un niveau d'intervention deux fois supérieur à la même période en 2025 ».
Pour faire face à ce risque précoce, « le dispositif estival de lutte contre les feux de forêt entame sa montée en puissance depuis ce 1er juin notamment à travers le renforcement du dispositif du SIS 2A, le déclenchement des moyens de veille quotidienne et l'arrivée échelonnée des renforts nationaux », précise la préfecture.
Il est également rappelé que tous les jours à 18 heures les préfectures mettent à disposition une carte du risque précisant les recommandations en matière de fréquentation des espaces naturels et de travaux en milieux naturels pour le lendemain. Celle-ci est disponible sur les sites départementaux de l’État : www.corse-du-sud-.gouv.fr et www.haute-corse.gouv.fr
La population est invitée à consulter ces cartes avant toute promenade en forêt.
Interdiction totale d'emploi du feu à partir du 15 juin
Alors que 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons réflexes, les autorités rappellent également qu'« une interdiction totale d'emploi du feu entre en vigueur chaque année du 15 juin au 30 septembre au moins sur l'île ». Cette mesure concerne « toute personne, y compris les propriétaires et leurs ayants-droits ».
De facto, à compter de lundi il sera strictement interdit : « d'incinérer des végétaux et déchets verts », « d’utiliser des barbecues, sauf sur une surface incombustible d’une parcelle bâtie, réglementairement débroussaillée, disposant d’eau et d’un moyen d’alerte », « de fumer dans les bois, forêts, landes, maquis et jusqu’à 200 mètres de ceux-ci », « d'utiliser des réchauds en milieu naturel ou de faire des feux de camp », ou encore « d'employer des objets incandescents (feux d'artifice, pétards, etc.) ».
« Le non-respect de ces interdictions expose les contrevenants à leur responsabilité civile et à des poursuites pénales. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 100 000 € d'amende et des peines d'emprisonnement », avertit enfin la préfecture.
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