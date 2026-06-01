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Arcu LGBTI Corsica : 4 séances de cinéma documentaire et "Marchja di e fierta" du 10 au 17 juin  07/06/2026

Arcu LGBTI Corsica : 4 séances de cinéma documentaire et "Marchja di e fierta" du 10 au 17 juin
L'ARCU organise avec le soutien de la DILCRAH quatre séances de cinéma documentaires sur les thématiques LGBTQI+ en Corse du mercredi 10 juin au mercredi 17 juin en présence du réalisateur Antoine Vasquez :
 
Mercredi 10 juin 19h Séance de cinéma documentaire entrée payante au cinéma Le Regent à Bastia  en partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC et Arte Mare "Pédale rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur
 
Jeudi 11 juin 2026 au cinéma l'Alba à Corte
Séance de cinéma documentaire entrée payante 
En partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC, CorsicaDoc, le club de lecture universitaire queer et féministe et la DILCRAH, 
À 18h, "Lesvia" de Tzeli Hadjidimitriou
À 20h30, "Pédale rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur
 
Vendredi 12 juin 2026
Séance de cinéma documentaire au Cinéma Laetitia à Ajaccio entrée payante 
En partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC, Corsicadoc et la DILCRAH, 
À 18h, "Hélène trésore transnationale" de Julie Abitbol
À 20h30, "Pédale Rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur 
 
 Mercredi 17 juin 21h30 séance de cinéma gratuite en plein air à Bilia En partenariat avec  l'ARCU, Corsicadoc, Fas'arte, le comité des fêtes de Bilia  et la DILCRAH,
"Pédale Rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réali

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