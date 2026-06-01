Arcu LGBTI Corsica : 4 séances de cinéma documentaire et "Marchja di e fierta" du 10 au 17 juin

L'ARCU organise avec le soutien de la DILCRAH quatre séances de cinéma documentaires sur les thématiques LGBTQI+ en Corse du mercredi 10 juin au mercredi 17 juin en présence du réalisateur Antoine Vasquez :

Mercredi 10 juin 19h Séance de cinéma documentaire entrée payante au cinéma Le Regent à Bastia en partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC et Arte Mare "Pédale rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur

Jeudi 11 juin 2026 au cinéma l'Alba à Corte

Séance de cinéma documentaire entrée payante

En partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC, CorsicaDoc, le club de lecture universitaire queer et féministe et la DILCRAH,

À 18h, "Lesvia" de Tzeli Hadjidimitriou

À 20h30, "Pédale rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur

Vendredi 12 juin 2026

Séance de cinéma documentaire au Cinéma Laetitia à Ajaccio entrée payante

En partenariat avec l'ARCU, l'ASSEC, Corsicadoc et la DILCRAH,

À 18h, "Hélène trésore transnationale" de Julie Abitbol

À 20h30, "Pédale Rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réalisateur

Mercredi 17 juin 21h30 séance de cinéma gratuite en plein air à Bilia En partenariat avec l'ARCU, Corsicadoc, Fas'arte, le comité des fêtes de Bilia et la DILCRAH,

"Pédale Rurale" d'Antoine Vasquez, en présence du réali