À Ajaccio, la radiothérapie fait peau neuve et s'installe enfin à la Miséricorde

« C’est l’aboutissement d’un gros projet que nous avons mené depuis maintenant plusieurs années ». Dans les couloirs du centre hospitalier d’Ajaccio, le Dr Marie-Aimée Acquaviva, prend ses marques avec satisfaction. Depuis le 30 mars dernier, le service de radiothérapie qu’elle dirige s’est installé au sein du site de la Miséricorde, un an après le déménagement du service d’oncologie. « Nous sommes très contents, même si c’est avec un petit pincement au cœur que nous avons quitté Castelluccio parce que nous y avons travaillé pendant longtemps, cela nous tenait à cœur de pouvoir être tous réunis au sein d’un seul et même établissement », glisse la cheffe de service.



« Nous sommes désormais réunis, et le pôle de cancérologie est enfin complet. Cela va nous permettre non seulement de fluidifier le parcours du patient, de lui apporter plus de confort et de praticité, mais aussi d’avoir une cohésion et une connexion plus facile entre nous, ainsi que des délais de rendez-vous plus rapides », appuie de son côté le Dr Jean-François Berdah, chef du pôle de cancérologie. Cette nouvelle organisation évite désormais aux patients hospitalisés ou qui font de la chimiothérapie en concomitance de leurs séances de radiothérapie de multiplier les déplacements et la fatigue qui va avec. « Et puis, même les examens d’imagerie peuvent également être fait au sein du CHA. Le circuit est beaucoup plus simple pour le patient », se réjouit encore le Dr Marie-Aimée Acquaviva.



Deux nouvelles machines dernière génération



Mais plus qu’un simple déménagement, ce transfert de l’activité de radiothérapie a aussi permis au service de renouveler son parc de machines. « Nous avons deux nouvelles machines de radiothérapie, mais aussi un nouveau logiciel qui nous permet de préparer nos traitements de radiothérapie, et donc de faire tous les calculs nécessaires à la mise en place du traitement. Tout cela a nécessité un travail très important que l’on continue de réaliser », dévoile la cheffe de service de radiothérapie.

