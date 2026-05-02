Handball N2 : Corte - Ile-Rousse s'impose à Gap

Salle Jean-Christophe Lafaille à Gap. Corte - Ile-Rousse bat Gap 32-31, (mi-temps : 17-18)



En se rendant à Gap ce samedi, Corte - Ile-Rousse n'avait qu'un seul objectif en tête : la victoire. Non pas pour engranger des points pour le maintien, car celui-ci était déjà en poche, mais pour améliorer son bilan comptable par rapport à la saison passée.

Malgré leurs ambitions, les Cortenais réalisaient une entame de match catastrophique en étant même menés de 9 buts! Mais emmenés par un Saura irrésistible hier, meilleur buteur du match avec 10 réalisations, les hommes d'Adrien Magne revenaient doucement dans la partie. Ribeiro, peu inspiré en début de match, touchait enfin quelques balles sur sa ligne. Et, entre la 21e minute et la 30e minute, les insulaires avaient refait leur retard tandis que Gap ne parvenait pas à inscrire le moindre but durant ce laps de temps. Et finalement, les Cortenais rentraient aux vestiaires avec un tout petit but de retard : 18-17.



En seconde période, les Cortenais, qui avaient retrouvé leur handball, prenaient le match à leur compte pour mener de 5 buts à 15 minutes du terme. Malheureusement, les poteaux renvoyaient les tirs des insulaires à cinq reprises permettant ainsi à Gap de revenir. Mais Corte - Ile-Rousse parvenait tout de même à maintenir une petite avance et s'imposait finalement 32-31.

Lors de la prochaine journée Corte -Ile-Rousse accueillera Guilherand-Granges samedi prochain à 14 heures.