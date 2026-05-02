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Ajaccio - La presse corse en deuil : Jo Mignucci n'est plus


le Samedi 2 Mai 2026 à 15:45

Jo Mignucci, ancien reporter photographe à Corse-Matin, est décédé le 1er mai à Ajaccio. Il avait marqué plusieurs décennies de vie locale par son travail d’image.



Jo Mignucci (Photo Lionel Paoli-Nice Matin)
Jo Mignucci (Photo Lionel Paoli-Nice Matin)
Actif des années 1970 à la fin des années 1990, à une époque où le titre appartenait au groupe Nice-Matin, il avait couvert sans interruption l’actualité ajaccienne. Vie politique, événements publics,  mutations urbaines, faits de société : son objectif a accompagné le quotidien de la cité impériale pendant près de trente ans.


Photographe de terrain, Jo Mignucci qui était l'un des derniers membres d'une belle équipe de journalistes composée de Jean Bisgambiglia, Mario Mattei, José de Nobili, Marcel Arbona, Charly Salvia et André Carcopino, était reconnu pour sa présence constante au plus près des événements. Il avait ainsi documenté les grandes étapes de transformation de la ville, notamment lors des mandats des anciens maires Pascal Rossini et Charles Ornano qui n'ont jamais hésité, comme nous avions pu le constater à l’emmener directement sur les chantiers municipaux, témoignant d’une relation de confiance et d’un accès privilégié à l’information locale.


Au fil des années, ses clichés ont contribué et constitué une mémoire visuelle précieuse d’Ajaccio
Très estimé par ses confrères comme par les acteurs de la vie publique, Jo Mignucci laisse le souvenir d’un professionnel rigoureux profondément attaché à son territoire.
Sa disparition marque la perte d’un témoin majeur de plusieurs décennies d’actualité ajaccienne.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 4 mai à 17 heures à la cathédrale d'Ajaccio; L'inhumation suivra à l'ancien cimetière des Sanguinaires.
Corse Net Infos présente  son épouse Lucie, à tous ses parents proches et amis l'expression de ses sincères condoléances.




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