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Corsica Ferries renforce son offre depuis Sète : nouvelles lignes vers la Corse et la Sardaigne


Matteo Lanfranchi le Vendredi 1 Mai 2026 à 17:02

Depuis le 18 avril, Corsica Ferries propose deux nouvelles liaisons au départ de Sète : l'une vers Ajaccio et l'autre vers Porto Torres en Sardaigne. Une expansion qui s'inscrit dans une stratégie de développement de la compagnie maritime en Méditerranée et dans une démarche de décarbonation ambitieuse.



(Photo Paule Santoni)
(Photo Paule Santoni)
Le choix de Sète comme nouveau port de départ n'est pas anodin. Pour Fabien Agostini, directeur des opérations de Corsica Ferries, ce port est "plus accessible pour toute la clientèle du sud-ouest et de l'arc Atlantique", permettant de rapprocher la Corse de ces territoires. Mais au-delà de la logique commerciale, c'est aussi un choix fort sur le plan environnemental. "Le port dispose d'installations permettant à nos navires de se brancher à quai, ce qui est essentiel dans notre démarche de décarbonation." Un argument de poids pour une compagnie maritime qui affiche des ambitions vertes claires : avoir une flotte entièrement connectable d'ici fin 2026, ce qui constituerait selon Fabien Agostini : "une première à l'échelle mondiale."

Des lignes pensées pour de nouveaux bassins de clientèle

Ces deux nouvelles liaisons répondent à une demande identifiée. "Ces lignes s'appuient sur une demande croissante, notamment de la clientèle du sud-ouest, mais aussi des voyageurs issus de l'arc Atlantique", explique Fabien Agostini. Elles s'adressent également aux résidents corses, en leur offrant davantage d'opportunités de voyage. Selon la compagnie, le port de Sète permettrait également de réduire les distances parcourues avant embarquement pour les voyageurs du grand ouest et du sud-ouest, contribuant ainsi à limiter l'impact environnemental des déplacements. Du côté des fréquences, Corsica Ferries adopte une approche prudente. "Nous sommes dans une logique de montée en puissance progressive", précise le directeur des opérations. La Corse est désormais desservie deux fois par semaine depuis Sète, avec des liaisons vers Ajaccio et l'Île-Rousse. Pour la Sardaigne, une traversée hebdomadaire vers Porto Torres marque le lancement de la ligne. "Cela nous permet d'évaluer la demande et, le cas échéant, d'envisager un renforcement de l'offre."


Une stratégie méditerranéenne affirmée

Ces ouvertures s'inscrivent dans un cadre plus large. "L'objectif est de renforcer notre réseau, d'ouvrir de nouveaux bassins de clientèle et de nous concentrer sur notre cœur de métier, notamment la Corse, tout en développant des extensions naturelles comme la Sardaigne", résume Fabien Agostini. Pour l'été 2026, l'ambition est d'installer durablement Sète dans le maillage méditerranéen de la compagnie, tout en continuant à répondre à la demande croissante vers la Corse, la Sardaigne et les Baléares.




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