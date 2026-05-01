Corsica Ferries renforce son offre depuis Sète : nouvelles lignes vers la Corse et la Sardaigne

Ces deux nouvelles liaisons répondent à une demande identifiée. "Ces lignes s'appuient sur une demande croissante, notamment de la clientèle du sud-ouest, mais aussi des voyageurs issus de l'arc Atlantique", explique Fabien Agostini. Elles s'adressent également aux résidents corses, en leur offrant davantage d'opportunités de voyage. Selon la compagnie, le port de Sète permettrait également de réduire les distances parcourues avant embarquement pour les voyageurs du grand ouest et du sud-ouest, contribuant ainsi à limiter l'impact environnemental des déplacements. Du côté des fréquences, Corsica Ferries adopte une approche prudente. "Nous sommes dans une logique de montée en puissance progressive", précise le directeur des opérations. La Corse est désormais desservie deux fois par semaine depuis Sète, avec des liaisons vers Ajaccio et l'Île-Rousse. Pour la Sardaigne, une traversée hebdomadaire vers Porto Torres marque le lancement de la ligne. "Cela nous permet d'évaluer la demande et, le cas échéant, d'envisager un renforcement de l'offre."

